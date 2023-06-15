«Аэрофлот» запустит с 11 июля прямые рейсы из Новосибирска на Пхукет

Российская авиакомпания «Аэрофлот» откроет прямые регулярные рейсы из Новосибирска на Пхукет (Таиланд). Они будут выполняться с 11 июля, сообщила пресс-служба перевозчика 15 июня.

Полеты будут совершаться два раза в неделю.

«Пхукет станет вторым пунктом Таиланда, в которые выполняются прямые рейсы «Аэрофлота» из Новосибирска. С 7 июля начинает действовать программа регулярных рейсов в Бангкок из Новосибирска, Красноярска, Иркутска и Владивостока», — отметили там.

В связи с запуском прямых рейсов россияне смогут добираться до мест отдыха без пересадок в столице.

Ранее, 21 мая, директор филиала компании «ЕВРОИНС Туристическое страхование» (бывшая ERV) Юлия Алчеева сообщила «Известиям», что Таиланд, Мальдивы и Шри-Ланка впервые стали круглогодичными направлениями для отдыха россиян. Вице-президент АТОР по выездному туризму Артур Мурадян также отметил, что Таиланд и другие страны Азии пользуются спросом, несмотря на низкий сезон. Интерес россиян в мае подогревали сниженные цены — на 15–20% по сравнению с высоким сезоном, который в этих странах наступает осенью–зимой.