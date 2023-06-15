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«Аэрофлот» запустит с 11 июля прямые рейсы из Новосибирска на Пхукет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Российская авиакомпания «Аэрофлот» откроет прямые регулярные рейсы из Новосибирска на Пхукет (Таиланд). Они будут выполняться с 11 июля, сообщила пресс-служба перевозчика 15 июня.

Полеты будут совершаться два раза в неделю.

«Пхукет станет вторым пунктом Таиланда, в которые выполняются прямые рейсы «Аэрофлота» из Новосибирска. С 7 июля начинает действовать программа регулярных рейсов в Бангкок из Новосибирска, Красноярска, Иркутска и Владивостока», — отметили там.

В связи с запуском прямых рейсов россияне смогут добираться до мест отдыха без пересадок в столице.

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