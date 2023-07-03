VK и «Таврида.АРТ» представили образовательную программу по личному бренду

Платформа VK Education в партнерстве со Skillbox и проектом арт-кластера «Таврида» академией творческих индустрий «Меганом» 24 июля запустит набор на бесплатную образовательную программу, посвященную созданию и развитию сильного личного бренда. Проект нацелен на авторов, блогеров, дизайнеров и иных представителей креативных профессий.

Онлайн-обучение на платформе Skillbox продлится три недели. Потенциальным участникам нужно подать заявку до 19 июля, количество мест ограничено. Мастер-классы и лекции пройдут в сообществе «Арт-кластер Таврида» «ВКонтакте».

«VK активно развивает образовательное направление и помогает молодежи получать актуальные знания и развивать свои навыки. В ходе нашего недавнего исследования мы выяснили, что 80% опрошенных считают, что в самореализации помогают создание и продвижение личного блога, а половина опрошенных — 53% — хотели бы пройти обучение по работе с контентом и продвижением себя. Образовательные проекты VK Education охватывают актуальные направления — IT и digital-сферы», — поделилась мнением заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.

По результатам обучения будут выбраны три лучших слушателя, которые получат бонусы для развития личного бренда. Так, VK предоставит промоподдержку проектов в соцсети «ВКонтакте», Skillbox — бесплатное обучение на курсе-симуляторе работы в digital-агентстве «SMM-специалист с нуля», куратор — личную консультацию с экспертом. Всем участникам вручат сертификаты о прохождении курса и скидку на обучение в Skillbox.

«Всем — от разработчиков веб-приложений и геймдизайнеров до копирайтеров и фотографов — для профессионального роста важно умение правильно позиционировать себя и свои достижения. <…> [Программа] позволит специалистам разных профессий прокачать свой имидж: презентовать себя, заводить полезные знакомства, а главное — повысить стоимость своих услуг как при работе в штате, так и на фрилансе», — отметила менеджер по развитию бизнеса Skillbox и куратор проекта Анна Глоба.

Старт «Личного бренда» в офлайн-формате в «Меганоме» запланирован на сентябрь 2023 года.

27 мая пресс-служба арт-кластера «Таврида» сообщила о том, что первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил открытие академии творческих индустрий «Меганом». Выступая на мероприятии, он назвал этот проект осуществившейся мечтой тысяч участников «Тавриды».