Российские военные рассказали «Известиям» о боях под Угледаром

Российские военнослужащие работают в окрестностях Угледара, отражая попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать оборону. Корреспондент «Известия» Кирилл Ольков показал кадры работы войск в понедельник, 3 июля.

Разведчик с позывным Скиф, говоря о методике работы украинских боевиков, отметил, что, согласно их стратегии, сначала идет разведдрон, которые обнаруживает цели, дает засечки ударникам, а ударные дроны уже наносят огневое поражение. Он добавил, что ВСУ используют такие дроны, как FPV и крубногабаритные.

Военнослужащий с позывным Монах рассказал, что армия ВС РФ наблюдает за передвижением ВСУ: как личного состава, так и техники, а также выявляют огневые средства.

«Выявляем огневые средства противника, доводим координаты нашей артиллерии. Артиллерия наносит удары», — добавил он.

Он также поделился, что при эвакуации раненых некоторые из сослуживцев получили осколочные ранения от атак дронов, но все военные были благополучно доставлены в медучреждения.

Ранее, 2 июля, группировка сил «Восток» уничтожила значительное количество боевиков и техники противника при отражении атаки ВСУ в районе Угледара. Начальник пресс-центра добавил, что при отражении ночной атаки на населенный пункт Урожайное российские войска пресекли выдвижение дополнительных резервов противника огнеметным поражением позиций националистов.

6 июня корреспондент «Известий» Даниил Левин сообщил, что артиллеристы Восточного военного округа (ВВО) нанесли поражение формированию ВСУ в районе Угледара. Разведчики засекли расчет противотанковой управляемой ракеты противника в лесополосе.

31 мая корреспондент Левин рассказал, как бойцы ВВО поражали укрепрайон ВСУ в окрестностях Угледара на самоходной артиллерийской установке (САУ) «Гвоздика». Военнослужащие рассказали, что целями часто выступают пикапы, бронеавтомобили и другая техника ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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