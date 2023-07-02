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Группировка «Восток» ударами ТОС «Солнцепек» отразила атаку ВСУ в районе Угледара

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Фото: Министерство обороны РФ
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Группировка сил «Восток» уничтожила значительное количество боевиков и техники противника при отражении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил 2 июля начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Реализовать это удалось благодаря грамотному управлению боевыми расчетами, которое осуществил командир полка войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) группировки «Восток» полковник Евгений Смирнов. Он управлял расчетами тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» на одном из участков южнодонецкого направления в ходе контрнаступления превосходящих сил ВСУ.

«При отражении атаки в районе Угледара грамотное оперативное управление расчетами, осуществляемое полковником Евгением Смирновым, позволило уничтожить значительное количество боевиков и техники ВСУ», — цитирует Чехова ТАСС.

Начальник пресс-центра добавил, что при отражении ночной атаки на населенный пункт Урожайное российские войска пресекли выдвижение дополнительных резервов противника огнеметным поражением позиций националистов.

«При этом были созданы благоприятные условия для продвижения мотострелковых подразделений группировки восток на новые позиции, ранее занимаемые украинскими войсками», — сказал Чехов.

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25 июня Чехов сообщал, как российские военные группировки войск «Восток» отразили атаки ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях. Также они уничтожили танки, броневики и живую силу противника.

22 июня группировка «Восток» поразила опорный пункт ВСУ, а также уничтожила склад боеприпасов на запорожском направлении. В том же районе мотострелки группировки отразили атаку украинских военных силами до взвода.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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