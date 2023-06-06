Артиллеристы ВС РФ ликвидировали расчет украинской ПТУР под Угледаром

Артиллеристы Восточного военного округа (ВВО) нанесли поражение формированию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Даниил Левин.

Разведчики засекли расчет противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) противника в лесополосе.

«Расчет ПТУРа — он мешал нашим танкам проходить дальше. И поступила команда для уничтожения этого ПТУРа. Мы получили данные, корректировали нас по огню, цель была поражена, танки едут дальше!» — уточнил командир гаубицы Д-30 с позывным Седой.

После этого танкисты ВВО под прикрытием артиллерии приступили к выполнению боевых задач на переднем крае южнодонецкого направления.

Для более эффективной работы служащие батальона всячески модифицируют вверенную технику. В частности, благодаря вмешательству умельцев танк Т-80 был оборудован дополнительной металлической броней и защитной сеткой.

«При закрытых люках дрон падает, граната разрывается здесь. Она не попадет нам в люк, дальше куда-нибудь еще. <…> Осколки здесь разлетятся, не пробьют ее (сетку. — ​Ред.)», — объяснил исполняющий обязанности командира танковой роты с позывным Делика.

6 июня в Министерстве обороны заявили, что российские силы нанесли комплексное огневое поражение ВСУ при попытке возобновить наступательную деятельность на южнодонецком направлении.

Накануне МО показало видео уничтожения техники украинских боевиков в зоне специальной военной операции. С помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) был снят процесс ликвидации боевых машин ВСУ, которые двигались по полю между полосами лесопосадок.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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