Реклама
Прямой эфир
Армия
Силы ВДВ России уничтожили наблюдательный пункт ВСУ из БМД-4М
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Киеве и еще двух областях
Мир
Подполковник ВС США предрек большие потери ВСУ из-за ложных надежд Киева
Наука и техника
Apple представила операционную систему iOS 17
Общество
Небензя назвал русский язык уникальной кладезю знаний о мире
Армия
Расчеты РСЗО «Град» и гаубиц «Гиацинт-Б» нанесли удары по позициям ВСУ
Экономика
В РФ могут ввести плату за капремонт в апартаментах
Общество
Россияне стали в два раза чаще посещать Субсахарскую Африку
Мир
Аммиакопровод разгерметизировался в Харьковской области из-за повреждения
Армия
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали расчет украинской ПТУР под Угледаром
Происшествия
Взрыв раздался в горящем с электрическими вспышками доме под Петербургом
Общество
Рыбодобывающее предприятие оштрафовано за взятку икрой под Хабаровском
Сюжет:

Артиллеристы ВС РФ ликвидировали расчет украинской ПТУР под Угледаром

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Артиллеристы Восточного военного округа (ВВО) нанесли поражение формированию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Даниил Левин.

Разведчики засекли расчет противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) противника в лесополосе.

«Расчет ПТУРа — он мешал нашим танкам проходить дальше. И поступила команда для уничтожения этого ПТУРа. Мы получили данные, корректировали нас по огню, цель была поражена, танки едут дальше!» — уточнил командир гаубицы Д-30 с позывным Седой.

После этого танкисты ВВО под прикрытием артиллерии приступили к выполнению боевых задач на переднем крае южнодонецкого направления.

Для более эффективной работы служащие батальона всячески модифицируют вверенную технику. В частности, благодаря вмешательству умельцев танк Т-80 был оборудован дополнительной металлической броней и защитной сеткой.

«При закрытых люках дрон падает, граната разрывается здесь. Она не попадет нам в люк, дальше куда-нибудь еще. <…> Осколки здесь разлетятся, не пробьют ее (сетку. — ​Ред.)», — объяснил исполняющий обязанности командира танковой роты с позывным Делика.

Исход на позиции: ВС РФ отразили попытки прорвать нашу оборону
ВФУ стремились взломать российские рубежи с помощью натовской бронетехники

6 июня в Министерстве обороны заявили, что российские силы нанесли комплексное огневое поражение ВСУ при попытке возобновить наступательную деятельность на южнодонецком направлении.

Накануне МО показало видео уничтожения техники украинских боевиков в зоне специальной военной операции. С помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) был снят процесс ликвидации боевых машин ВСУ, которые двигались по полю между полосами лесопосадок.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023