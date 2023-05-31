«Известия» показали работу военных на САУ «Гвоздика» вблизи Угледара

Бойцы Восточного военного округа поражают украинскую технику в зоне спецоперации на самоходной артиллерийской установке (САУ) «Гвоздика». Подробностями слаженной работы российских военных в среду, 31 мая, поделился корреспондент «Известий» Даниил Левин.

«Этот вроде бы небольшой путь крайне опасен. До переднего края — всего 7 км. А самоходная установка «Гвоздика» — желанная цель для противника!» — передает корреспондент.

В этот раз цель расчета САУ — укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) недалеко от Угледара. Разведка передала координаты, орудие спускается в подготовленную огневую точку, откуда его практически незаметно.

«Дальность [выстрела] может варьироваться. Это может быть и пять, и десять, и 13 км», — рассказал старший наводчик САУ «Гвоздика» с позывным Фокусник.

Военнослужащий добавил, что целями часто выступают пикапы, бронеавтомобили и другая техника ВСУ. Важно не задерживаться долго на одной позиции, чтобы дроны противника не успели вычислить местоположение «Гвоздики».

30 мая «Известия» показали, как бойцы 132-й бригады Первого Донецкого армейского корпуса при помощи САУ «Гвоздика» наносят удары по позициям украинских военных на новгородско-дзержинском направлении (украинское название — торецко-нью-йоркское направление).

Также ранее «Известия» опубликовали кадры работы штурмовых отрядов вблизи Угледара при поддержке расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Снаряды 122-миллиметрового калибра накрывают не только украинские позиции, но и площадь вокруг: таким образом противник лишается возможности бежать с поля боя.

В этот же день Минобороны РФ сообщило, что ВС России поразили центральные пункты принятия решений на Украине. По его словам, групповые удары были воспроизведены с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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