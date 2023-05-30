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«Известия» показали боевую работу штурмовиков под прикрытием «Градов» вблизи Угледара

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В окрестностях Угледара российские штурмовые отряды продвигаются при поддержке артиллерии — расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Подробности слаженной боевой работы российских военных во вторник, 30 мая, раскрыл корреспондент «Известий» Даниил Левин.

«Оператор сейчас наводит машину! Чтобы самому не стать целью [противника], на «Граде» [размещены] специальные защитные сетки от боеприпасов, которые могут сбросить с дрона. Поэтому сейчас экипаж максимально оперативно выпустит пакет и поскорее отправится в укрытие», — передает корреспондент.

Раздается оглушительный залп — 40 снарядов 122-миллиметрового калибра накрывают не только украинские позиции, но и площадь вокруг: таким образом противник лишается возможности бежать с поля боя.

Как только позиции украинских националистов были обработаны огнем «Градов», в бой вступают штурмовые отряды — пехота под прикрытием боевых машин пехоты (БМП). Как рассказал оператор-наводчик БМП с позывным Кунай, в числе целей военных — легкобронированная техника, танки и вражеская пехота.

«Это подразделение — еще и группа быстрого реагирования. В случае обострения ситуации на переднем крае мотострелки за считаные минуты приходят на помощь. Впрочем, за последнее время такой необходимости не было. Как раз благодаря мощной и точной работе артиллеристов!» — приводит подробности работы российских военных Левин.

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Ранее, 1 марта, источники «Известий» в Минобороны РФ рассказали об испытаниях новой линейки средств воздушной разведки для российской артиллерии. Они представляют собой беспилотники с мощными оптико-электронными станциями с лазерными дальномерами и указателями.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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