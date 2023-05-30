«Известия» показали удары бойцов РФ по позициям ВСУ с помощью «Гвоздики» в ДНР

Съемочная группа «Известий» во вторник, 30 мая, показала, как бойцы 132-ой бригады Первого Донецкого армейского корпуса наносят удары по позициям украинских военных на Новгородско-Дзержинском направлении (украинское название — Торецко-Нью-Йоркское направление) при помощи самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гвоздика».

«Мы будем сейчас работать по Торецкому направлению на подавление противника с 2С1 132 калибра. <…> Как поступают задачи, сразу реагируем и работаем. Потом быстро очень уходим, чтобы нас не обнаружил противник», — рассказал артиллерист бригады с позывным Малой.

Боец с позывным Иофис уточнил, что на этом направлении в основном используются танки Т-72. Он подчеркнул, что боевые машины работают исправно и точно поражают цели.

Военный отметил эффективность стрельбы с закрытых позиций, поскольку противники не понимают, чем именно по ним ведется огонь. Они думают, что работает артиллерия, а используются танки, пояснил он.

Накануне, 29 мая, корреспондент «Известий» Ярослав Богат показал работу операторов дронов-камикадзе РФ в зоне спецоперации. Боец с позывным Пророк заявил, что дрон-камикадзе упрощает работу по поражению вражеских позиций.

23 мая корреспондент «Известий» Валентин Трушнин побывал на месте работы одного из стрелковых батальонов ВС РФ в ходе спецоперации. На предоставленных им кадрах видно, как 287-й отдельный стрелковый батальон Первого армейского корпуса российских сил вышел на открытую местность, откуда военнослужащие выпустили по позициям украинских солдат несколько снарядов из гранатомета СПГ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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