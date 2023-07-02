Российский ученый оценил предположение о роли микротрещин во взрыве на «Титане»

Батискаф «Титан», внутри которого произошел взрыв при погружении к «Титанику», был выполнен с использованием материала, не предназначенного для циклических нагрузок. Об этом «Известиям» 2 июля рассказал руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН, российский ученый Анатолий Сагалевич.

Ранее в этот день доцент Плимутского университета Джаспер Грэм-Джонс выдвинул теорию, что причиной трагедии на «Титане» стали удлиненная конструкция корпуса и микротрещины, которые образовались во время предыдущих погружений. По его словам, такие разрушения незаметны, но критически из-за бесконтрольного и стремительного увеличения.

Сагалевич же считает, что виной произошедшему не трещины, а углепластик, который использовался для строения подводного аппарата.

«Основная его часть, цилиндрическая, была сделана из углепластика. При погружениях присутствует так называемое остаточное напряжение. Про это все профессионалы знают. <…> Они сделали несколько погружений, остаточное напряжение остается, и снижается прочность материала. Углепластик, конечно, прочный, но он хрупкий, он непригоден для циклических нагрузок», — объяснил специалист.

По словам ученого, корпус «Титана» раздавило из-за безграмотной и непрофессиональной проектировки, рано или поздно батискаф должен был прийти в негодность.

«Только схлопнуть — это просто разрушиться в порошок, углепластик разрушается в порошок. Поэтому он разрушился в момент, и люди погибли тоже в момент», — заключил Сагалевич.

В Атлантике продолжается поисково-спасательная операция по обнаружению батискафа «Титан» с туристами на борту. Подводное судно отправилось к останкам знаменитого «Титаника», затонувшего в 1912 году. Подробности — в фотогалерее «Известий» Фото: REUTERS/OceanGate Expeditions На борту батискафа находятся пять человек, последний раз они выходили на связь в воскресенье, 18 июня Фото: REUTERS/ABACA По официальным данным, батискаф способен опускаться на глубину до 3 км, однако останки «Титаника» лежат на 800 м глубже Фото: REUTERS/ABACA Участие в рейсе к останкам «Титаника» обошлось каждому из пассажиров в $250 тыс. Фото: Getty Images/Universal Images Group/HUM Images Основатель владеющей батискафом компании OceanGate Стоктон Раш также находится на борту. Канал NBC News сообщил, что пилот-испытатель «Титана» предупреждал об опасных недостатках конструкции аппарата, но был уволен руководством компании-владельца Фото: REUTERS/Shannon Stapleton Также на борту находится британо-пакистанский миллиардер Шахзада Дауд с сыном Сулейманом Фото: REUTERS/Courtesy of Engro Corporation Limited Среди пассажиров батискафа французский исследователь и военный моряк Поль-Анри Наргеоле, уже участвовавший в более чем 30 погружениях к останкам «Титаника» Фото: REUTERS/HarperCollins France Еще одним участником погружения стал британский миллиардер Хэмиш Хардинг Фото: REUTERS/Courtesy of Jannicke Mikkelsen В зоне поиска зафиксированы необычные шумы, которые могут быть звуковыми сигналами с борта батискафа Фото: REUTERS/EYEPRESS Как сообщили эксперты Береговой охраны США, запаса воздуха на борту батискафа хватит ориентировочно до утра 22 июня Фото: REUTERS/EYEPRESS Компания OceanGate отмечала комфортные условия на борту «Титана». В частности, аппарат оборудован изолированным туалетом Фото: REUTERS/ABACA Поиски батискафа ведут Береговая охрана США, а также военные и гражданские структуры Канады. Кроме того, в район происшествия направлен французский спасательный корабль Atalante, на борту которого имеется спасательный аппарат, способный погружаться на глубину до 4 км Фото: REUTERS/David Hiscock По сообщению представителей правительства США, похожий на стук звук фиксировался в течение нескольких часов с периодичностью раз в 30 минут. Как пояснили эксперты, это «указывает на то, что выжившие сохраняют надежду» Фото: REUTERS/MarineTraffic Президент США Джо Байден следит за ситуацией, сообщили в Белом доме Фото: REUTERS/David Hiscock По сообщениям американских СМИ, специалисты-океанологи еще в 2018 году выражали обеспокоенность тем, что OceаnGate недооценивает риски и не консультируется с профильными экспертами. На это Раш ответил, что регулирование отрасли «сдерживает инновации» Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Ocean Gate

В конце июня сообщалось, что батискаф могут собрать из обломков, чтобы понять причину трагедии. Специалисты уже подняли на поверхность проводку и кабели, а также некоторые другие внутренние системы подводного аппарата.

Среди обломков батискафа обнаружены, предположительно, человеческие останки.

«Титан» 18 июня отправился к обломкам «Титаника» в Атлантическом океане. Примерно через 1 час 45 минут после погружения батискаф перестал выходить на связь с судном Polar Prince.

На борту подводного судна находились британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман, французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе и основатель компании OceanGate Стоктон Раш, управлявший подводной лодкой.