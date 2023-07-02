В Швейцарии в ходе уличных беспорядков задержаны семь человек

Массовые беспорядки во Франции перекинулись на Швейцарию. Кадрами в социальных сетях делятся местные СМИ и очевидцы. Наиболее неспокойно было в ночь на воскресенье в Лозанне. В центре города собралось более сотни молодых людей. По сообщению полиции, было разбито несколько витрин. В ходе протестов задержаны семь человек, передает телеканал «Известия». Во время массовых беспорядков в городе появились мародеры. Они грабили местные модные бутики и магазины. Как уверяют швейцарские СМИ, власти полностью контролируют ситуацию.

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