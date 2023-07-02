Политолог не исключил массовые протесты в Италии вслед за Францией

Массовые беспорядки, которые сейчас охватили Францию после гибели 17-летнего подростка, могут перекинуться на Италию, мишенью послужит и Германия. Об этом в беседе с «Известиями» 2 июля заявил политолог Павел Данилин.

Говоря об основных причинах массовых беспорядков, политолог назвал проблему столкновения цивилизаций — мусульманской, африканской и европейской.



«Столкновение культуры не может не привести к конфликту. Во Франции конфликты особо усугубляются по той причине, что полиция всегда выступает очень жестко против протестующих: использует там, где можно и нельзя водометы, слезоточивый газ и т.д. Полиция Франции вызывает к себе ненависть. Когда произошло убийство молодого человека, Франция вспыхнула», — объяснил он.



Он отметил, что к погромам присоединились не только мусульманские и африканские диаспоры, но и неонацисты. Затем ситуация перекинулась и на другие страны.



По мнению Данилина, протесты могут вспыхнуть в тех странах, которые граничат с Францией и имеют большие группы диаспор с нерешенными проблемами внутри.



«Я могу прогнозировать, что ситуация может перекинуться и на Италию, где такие же проблемы существуют внутри страны. Вряд ли перекинется на Испанию. Но Германия и Италия вполне могут стать мишенью», — поделился политолог.

Накануне стало известно, что массовые беспорядки, которые начались с пригорода Парижа несколько дней назад из-за того, что полицейские застрелили 17-летнего подростка, перекинулись на Бельгию и Швейцарию. В бельгийском Брюсселе люди вышли на митинги после призывов в социальных сетях сделать «как во Франции». Там задержали 64 человека. В швейцарской Лозанне протестующие грабили магазины. Полиция Швейцарии задержала семь человек, шестеро из которых оказались несовершеннолетние.

В этот же день стало известно о более 700 арестах в ночь на 2 июля во Франции. В беспорядках пострадали 45 полицейских.

Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин показал последствия беспорядков: в разных французских городах появились группы мародеров, которые разграбили местные торговые центры.