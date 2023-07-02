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Первая леди САР Асма Асад посетила Москву и призналась в желании выучить русский язык

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Фото: TASS/imago stock&people
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Супруга президента Сирийской Арабской Республики (САР) Асма Асад посетила Москву и в беседе с Arabic RT 30 июня призналась, что хотела бы выучить русский язык, который является мостом к великой культуре.

«Язык — это мост для общения между людьми, он же мост между культурами. У России очень древняя культура, и ее история очень древняя. Надеюсь, у меня будет возможность в будущем [выучить язык], если уровень рабочей нагрузки немного ослабнет, почему бы и нет!» — рассказала первая леди Сирии.

Асма Асад посетила российскую столицу в связи с окончанием старшим сыном Хафезом магистратуры механико-математического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Она добавила, что гордится им за успешный итог обучения в одном из самых престижных университетов мира.

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