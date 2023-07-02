В США назвали последствия возможного ввода войск НАТО на Украину

Политика администрации американского президента Джо Байдена приближает мир к ядерной войне, говоря о вводе войск НАТО на Украину. Об этом в субботу, 1 июля, заявила бывший член палаты представителей конгресса и экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард.

«Сегодняшняя Демократическая партия привела нас на грань ядерной войны. Партию возглавляют трусливые поджигатели войны, которые прочно находятся в тисках военно-промышленного комплекса», — написала она в Twitter.

По словам Габбард, США ведет опосредованное противостояние с Россией «за счет украинского народа». Она считает, что участившиеся заявления власти о желании ввести на Украину войска НАТО только увеличивают вероятность прямой конфронтации между странами альянса и РФ, обладающей «самым большим ядерным потенциалом в мире».

Ранее, 1 июля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия больше не может доверять Западу ни в одной из сфер. Он напомнил о заявлениях правительств западных стран об их угрозах России ядерным оружием.

29 июня постоянный представитель РФ при Совете Безопасности (СБ) ООН Василий Небензя заявил, что Запад на фоне поддержки Украины сознательно провоцирует прямое столкновение между ядерными державами.

Ранее, 16 июня, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в настоящее время решается, будет ли мир управляться из одного центра или станет многополярным. Если победит идеология, предполагающая подчинение мира одному центру силы, будет коллапс.

15 июня Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщил, что ядерные державы модернизируют арсеналы, на фоне конфликта на Украине число развернутых ядерных боеголовок растет. Отмечается, что порядка 2 тыс. боеголовок, по большей мере принадлежащих США и РФ, находились в состоянии повышенной боеготовности.

В начале ноября 2022 года на сайте МИД РФ появилось заявление о необходимости предотвращения ядерной войны. В нем Москва призвала страны «ядерной пятерки» отказаться от поощрения провокаций с применением оружия массового уничтожения. В ведомстве отметили, что со своей стороны Россия твердо убеждена, что в нынешней турбулентной ситуации в мире первоочередной задачей становится недопущение любого военного столкновения ядерных держав.