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Захарова предрекла коллапс и диктатуру в случае прихода к однополярному миру

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В настоящее время решается, будет ли мир управляться из одного центра или станет многополярным. Если победит идеология, предполагающая подчинение мира одному центру силы — будет коллапс. Такое мнение высказала в пятницу, 16 июня, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в студии МИЦ «Известия» на ПМЭФ.

По ее словам, это приведет к диктатуре, поскольку в англосаксонском мире, претендующем на единоличное правление миром, «нет идеологии равноправия и уважения партнера, как равного себе или себя, как равного партнеру».

«Посмотрите блок НАТО, разве США считают себя равными, или других по этому блоку равными себе? Да нет, конечно, и это не зависит от проходов какого-то одного президента», — отметила Захарова.

Захарова отметила, что сейчас идеология объединения, равенства возможностей, при многообразии прокладывает себе путь в мире.

«Это битва, это битва подходов, это битва философии, это битва за будущее, каким оно будет. Будет ли оно опять же закреплять уже на новых позициях тот самый старый колониализм, империализм <…> или мы равны перед законом, мы прекрасны в нашем многообразии», — сказала официальный представитель МИД.

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