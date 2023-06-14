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Президент Ирана раскрыл в словах Трампа «истинное лицо империализма»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент Ирана Ибрахим Раиси раскритиковал США за попытки получить неограниченный доступ к природным ресурсам Венесуэлы и указал на речь Дональда Трампа, которая раскрывает «истинное лицо империализма», сообщил 13 июня телеканал AbyaYala.

«Бывший президент США Дональд Трамп несколько дней назад [сделал несколько заявлений, в которых] действительно раскрывает истинное лицо и намерения империализма. Он признался, что они стремятся с помощью беспорядков доминировать в Венесуэле, чтобы иметь доступ к ее ресурсам, а также задался вопросом, почему США должны платить за венесуэльскую нефть», — сказал Раиси во время встречи с венесуэльской молодежью в театре Терезы Карреньо в Каракасе.

Президент Ирана добавил, что в этой фразе можно узнать об империализме и его методах работы, так как эти слова Трампа «были самые ясные, выразительные и показывающие истинное лицо империализма», потому что «он практически признался, что то, чего они добиваются, — это разграбление ресурсов народов».

По мнению Раиси, чтобы противостоять империализму, нужно бороться с односторонностью, навязанной империалистическими странами. По его мнению, «новый международный порядок, справедливый, независимый и суверенный», который стремится «к независимости и свободе стран» и устанавливает справедливость в качестве принципа, а не для того, чтобы доминировать над народами, оставит позади войны и санкции, которые устраивают страны, «считающие себя центром мира».

В рамках этого нового многополярного мирового порядка одним из ключей к отказу от модели «международной несправедливости» является решение суверенных и независимых стран заменить доллар национальными валютами. Их партнерские союзы и поддержание блоков, подобных БРИКС, сделают жизнеспособной действительно плюралистическую модель будущего, резюмировал иранский президент.

«Коллективный Запад разочарован тем, что теряет свои позиции»
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12 июня основатель Глобального института будущего Чандран Наир заявил, что западные страны, отрицающие новую реальность, ожидает «великая расплата». Наир считает, что сложившаяся ситуация обусловлена пятью ключевыми тенденциями, из-за которых Запад вынужден будет приспосабливаться к многополярному будущему.

23 мая президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что Россия станет одной из опор нового многополярного мира. Он отметил, что мир больше не однополярен. При этом, по его словам, существует Россия, которая «не хочет, чтобы ею управляли, разделяли ее, чтобы с ней сделали то же, что и с бывшей Югославией, чтобы ее бомбардировала НАТО».

До этого, 29 апреля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также указывал на тот факт, что в настоящее время движение к глобальной многополярности стало геополитической реальностью. Так, новые мировые центры в Евразии, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке добиваются «впечатляющих успехов в различных областях».

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