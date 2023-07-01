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Лавров заявил о потере доверия России к Западу во всех сферах

Лавров: Запад больше не может пользоваться доверием России ни в каких сферах
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Фото: МИД РФ
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Ожидания, что Запад будет вести себя прилично, не оправдались, больше он не может пользоваться доверием России. Об этом в пятницу, 30 июня, заявил в беседе медиагруппе «Радио и ТВ Португалии» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Интервью опубликовано на сайте МИД России.

«Согласен с теми, кто говорит, что, чем копаться в причинах, почему так всё произошло, лучше начать действовать на будущее, исходя из того, что Запад больше не может пользоваться нашим доверием ни в сфере безопасности, ни в торгово-экономических связях, ни в финансовых механизмах, созданных в рамках глобализации», — сказал дипломат.

Он напомнил, что лозунги о создании единого экономического, гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока предполагали также пространство безопасности. Однако именно западные страны стали высказываться так, что в публичном пространстве началась дискуссия о вероятности ядерной войны.

Так, Лавров вспомнил бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, которая, будучи кандидатом в премьеры, сказала, что, как верховный главнокомандующий, она без колебаний нажмет «красную кнопку».

Также главнокомандующий военно-воздушными силами Германии Инго Герхарц заявлял, что они готовы к ядерной войне и что президент РФ Владимир Путин должен это понимать. Лавров вспомнил и бывшего министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, который, касаясь ядерных аспектов ситуации, говорил: «Не забывайте, что у Франции тоже есть ядерное оружие».

«Мой главный посыл — посмотрите, проанализируйте заявления лидеров ЕС и НАТО. Это предельно агрессивная риторика. Они как заклинание произносят, что Россия должна потерпеть стратегическое поражение», — сказал министр.

Исходя из этого, по мнению Лаврова, всем, кто переживает и напуган угрозами ядерной войны, стоит прежде всего бояться своих правительств и распределять свой испуг равномерно.

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Ранее, 16 июня, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в настоящее время решается, будет ли мир управляться из одного центра или станет многополярным. Если победит идеология, предполагающая подчинение мира одному центру силы, будет коллапс.

До этого, 17 февраля, постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя, обращаясь к западным представителям в Совете Безопасности ООН, заявил, что у России больше нет доверия к Западу, поэтому «жить как прежде» уже не получится. Как он сказал, система безопасности для Запада может быть настроена только против России.

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека 7 декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин указал, что угроза ядерной войны нарастает, однако Россия рассматривает такое оружие как средство защиты, как возможность ответно-встречного удара.

В начале ноября 2022 года на сайте МИД РФ появилось заявление о необходимости предотвращения ядерной войны. В нем Москва призвала страны «ядерной пятерки» отказаться от поощрения провокаций с применением оружия массового уничтожения. В ведомстве отметили, что со своей стороны Россия твердо убеждена, что в нынешней турбулентной ситуации в мире первоочередной задачей становится недопущение любого военного столкновения ядерных держав.

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