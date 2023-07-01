В Госдуме назвали правовым беспределом задержание в Польше российского хоккеиста

Арест российского хоккеиста в Польше является правовым беспределом, заявила в субботу, 1 июля, депутат Государственной думы Мария Бутина в разговоре с «Известиями».

«Иначе, как охотой на ведьм и правовым беспределом, это назвать нельзя. Хоккеист-шпион — это верх бреда польских русофобов», — заявила она.

По ее мнению, сейчас главное обеспечить задержанного доступом к базовым правам — связи с родными, медицинской помощи, адвокату и доступу к нему сотрудников российского дипведомства.

«Далее будем бороться, конечно, за полную невиновность. Своих не бросаем», — заявила Бутина.

Ранее в этот день адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с «Известиями» заявил, что считает дело против хоккеиста сфабрикованным, а обвинения в шпионаже необоснованными. Он добавил, что в настоящее время сложно сказать, сможет ли Москва вернуть его в страну или обменять.

О задержании российского хоккеиста в Польше по подозрению в шпионаже стало известно ранее, 30 июня. По версии следствия, спортсмен проводил разведку различных объектов в Польше и собирал информацию о критической инфраструктуре в нескольких провинциях.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что задержание российского хоккеиста является показательным запугивающим сигналом для России. Она подчеркнула, что спортсмен не был связан ни с предприятиями военно-промышленного комплекса, ни с дипломатической миссией.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что российская сторона получит более подробные данные о задержании спортсмена.

Отмечалось, что хоккеист стал 14-м задержанным в рамках расследования «российской шпионской сети». По информации издания Rzeczpospolita, задержанным оказался Максим С. Отмечается, мужчина находился в республике с октября 2021 года и был хоккеистом клуба высшей лиги. Как выяснили «Известия», речь может идти о 20-летнем Максиме Сергееве, игроке клуба «Заглембе» (город Сосновец). Официальных подтверждений пока не поступало, однако «Известия» смогли связаться с отцом Сергеева. Он не стал давать комментариев по ситуации, однако факт задержания не опроверг.