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Адвокат счел сфабрикованным дело против российского хоккеиста в Польше

Адвокат Калинов: обвинения в шпионаже хоккеиста из РФ в Польше необоснованные
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Адвокат по уголовным делам Максим Калинов считает сфабрикованным дело против российского хоккеиста Максима Сергеева в Польше. Своим мнением он поделился в субботу, 1 июля, в беседе с «Известиями».

«Естественно, это может быть сделано, чтобы у других людей со сложной мировой обстановкой, чтобы у них сложилось такое мнение, что у нас в России и спортсмены занимаются подобными преступлениями и так далее», — сказал адвокат.

По словам Калинова, обвинения в шпионаже необоснованные.

Он добавил, что в настоящее время сложно сказать, удастся ли Москве вернуть его в страну или обменять. Эксперт напомнил, что между Россией и Польшей существует закон об экстрадиции. Однако он считает, что разрешение ситуации зависит от того, как сработают дипломаты с обеих сторон.

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О задержании российского хоккеиста в Польше по подозрению в шпионаже стало известно ранее, 30 июня. По версии следствия, спортсмен проводил разведку различных объектов в Польше и собирал информацию о критической инфраструктуре в нескольких провинциях.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что задержание российского хоккеиста является показательным запугивающим сигналом для России. Она подчеркнула, что спортсмен не был связан ни с предприятиями военно-промышленного комплекса, ни с дипломатической миссией.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что российская сторона получит более подробные данные о задержании спортсмена.

Отмечалось, что хоккеист стал 14-м задержанным в рамках расследования «российской шпионской сети». По информации издания Rzeczpospolita, задержанным оказался Максим С. Отмечается, мужчина находился в республике с октября 2021 года и был хоккеистом клуба высшей лиги.

Как выяснили «Известия», речь может идти о 20-летнем Максиме Сергееве, игроке клуба «Заглембе» (город Сосновец). Официальных подтверждений пока не поступало, однако «Известия» смогли связаться с отцом Сергеева. Он не стал давать комментариев по ситуации, однако факт задержания не опроверг.

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