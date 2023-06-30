В Кремле ожидают более подробных данных о задержании хоккеиста РФ в Польше

В Кремле ждут более подробных данных о задержании российского хоккеиста в Польше, поскольку сейчас от местных властей ничего добиться просто невозможно. Об этом 30 июня сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, я уверен, более подробные данные мы получим. Посольству работать очень тяжело с оголтелой позицией польских властей, детальной информацией не располагаем», — отметил он на брифинге.

О том, что российский хоккеист задержан в Польше по подозрению в шпионаже, местные СМИ сообщили ранее в этот же день. По версии следствия, спортсмен проводил разведку различных объектов в Польше и собирал информацию о критической инфраструктуре в нескольких провинциях.

Отмечалось, что хоккеист стал 14-м задержанным в рамках расследования «российской шпионской сети». По информации издания Rzeczpospolita, задержанным оказался Максим С. Отмечается, мужчина находился в республике с октября 2021 года и был хоккеистом клуба высшей лиги.

Как выяснили «Известия», речь может идти о 20-летнем Максиме Сергееве, игроке клуба «Заглембе» (город Сосновец). Официальных подтверждений пока не поступало, однако «Известия» смогли связаться с отцом Сергеева. Он не стал давать комментариев по ситуации, однако факт задержания не опроверг.

В посольстве России в Польше отметили, что информация о задержании гражданина РФ пока не поступала.

Известно, что Сергеев родился в подмосковном Реутове, играл за клубы «Химик» (Воскресенск) и «Олимпиец» (Балашиха), после чего уехал в Польшу.