В Госдуме назвали цель задержания российского хоккеиста в Польше

Задержание польскими властями российского хоккеиста по обвинению в шпионаже является показательным запугивающим сигналом для России. Такое мнение первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова высказала в пятницу, 30 июня.

«Я вчера говорила о том, что нашим спортсменам стоит призадуматься, стоит ли им вообще куда-то сейчас ехать даже в нейтральном статусе из-за соображений безопасности — как в воду глядела. Я думала, что будет что-то проще, примитивнее: подсыпать допинг, попытаться отравить, совершить какие-то хулиганские действия, подбросить наркотики», — сказала парламентарий в беседе с Lenta.Ru.

По словам Журовой, обвинение в шпионаже российского хоккеиста — удивительная история.

Также она подчеркнула, что задержанный хоккеист не был связан ни с предприятиями военно-промышленного комплекса, ни с дипломатической миссией.

Ранее в этот день польские СМИ сообщили, что в Польше по подозрению в шпионаже задержан российский хоккеист. По версии следствия, спортсмен проводил разведку различных объектов в Польше и собирал информацию о критической инфраструктуре в нескольких провинциях. Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что российская сторона получит более подробные данные о задержании спортсмена.

Отмечалось, что хоккеист стал 14-м задержанным в рамках расследования «российской шпионской сети». По информации издания Rzeczpospolita, задержанным оказался Максим С. Мужчина находился в республике с октября 2021 года и был хоккеистом клуба высшей лиги.

Как выяснили «Известия», речь может идти о 20-летнем Максиме Сергееве, игроке клуба «Заглембе» (город Сосновец). Сергеев родился в подмосковном Реутове, играл за клубы «Химик» (Воскресенск) и «Олимпиец» (Балашиха), после чего уехал в Польшу.