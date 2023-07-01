В ходе беспорядков во Франции разграблены 250 банков и 200 магазинов

Не менее 10 торговых центров, 200 крупных магазинов, 250 табачных лавок и 250 банковских отделений были разграблены или сожжены с начала беспорядков во Франции. Об этом в субботу, 1 июля, сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Он назвал такие действия «непростительными, невыразимыми и невыносимыми» и заявил о желании восстановить порядок в стране, передает его слова BFM TV.

По словам министра, правительство прорабатывает меры поддержки для пострадавших предприятий, в том числе рассматривается возможность предоставления отсрочки по уплате социальных и налоговых взносов.

Ранее в этот день сообщалось, что в ночь на субботу во Франции было арестовано более 1300 человек, а для подавления беспорядков было мобилизовано более 45 тыс. полицейских и жандармов и развернута бронетехника.

Накануне вечером сообщалось, что несколько сотен человек собрались на площади Согласия напротив здания национального собрания Франции (нижней палаты парламента) в центре Парижа на стихийный митинг.

Беспорядки во Франции начались в пригородах Парижа после того, как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции заявили, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка.

Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин 30 июня показал последствия беспорядков — появились группы мародеров, которые разграбили местные торговые центры.