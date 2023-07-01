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Глава минюста Франции пригрозил тюрьмой родителям участвующих в беспорядках детей

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти пригрозил уголовной ответственностью родителям несовершеннолетних, участвующих в беспорядках. Об этом он заявил 1 июля, сообщил телеканал BFM.

Министр подчеркнул, что родители, которые позволяют несовершеннолетним оставаться на улице ночью и совершать правонарушения, могут быть приговорены к двум годам лишения свободы и штрафу в €30 тыс.

«Я хочу еще раз сказать родителям, что они должны заботиться о своих детях!» — сказал он.

Министр призвал к «ответственности» родителей, так как, по данным министерства, 30% арестованных за участие в беспорядках — несовершеннолетние.

Дюпон-Моретти подчеркнул, что власти Франции намерены исследовать аккаунты в соцсетях, через которые ведутся призывы к участию в беспорядках. Операторы обязаны предоставить IP-адреса пользователей по запросу суда, напомнил министр.

По его словам, нарушители правопорядка не должны думать, что скроют свои личности, если используют мессенджеры и социальные сети.

«Мы больше не можем наблюдать то, что видели», — предупредил он о готовящихся властями мерах.

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Ранее в субботу французские власти отправили в Марсель два бронетранспортера жандармерии для подавления протестов. Всего более тысячи человек были задержаны во Франции в ходе беспорядков минувшей ночью.

Также в субботу в Нантере похоронили 17-летнего Нахеля М., убийство которого привело к беспорядкам в стране. Церемония проходила в траурном зале при кладбище Мон-Валерьен, затем продолжилась в местной мечети.

Правоохранители застрелили подростка в Нантере 27 июня. После этого в стране начались массовые беспорядки. В полиции заявили, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка.

Прокуратура задержала стрелявшего полицейского, в отношении него начато расследование.

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