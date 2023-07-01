Путин присвоил звание генерал-майора юстиции двум сотрудникам СК РФ
Президент России Владимир Путин подписал 30 июня указ о присвоении звания высшего офицера военнослужащему органов военной прокуратуры и высшего специального звания сотрудникам Следственного комитета РФ (СКР).
«Присвоить высшее специальное звание генерал-майора юстиции сотрудникам Следственного комитета РФ: Саксину Виталию Владимировичу, Ярошу Сергею Михайловичу», — сказано в указе.
В документе также указывается, что звание генерал-лейтенанта юстиции присвоено военному прокурору Северного флота Сергею Казакову.
1 мая президент России присвоил звание «Герой Труда РФ» пятерым россиянам. Государственную награду получили представители разных сфер — педагог, ученый, шахтер и другие.