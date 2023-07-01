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Путин присвоил звание генерал-майора юстиции двум сотрудникам СК РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент России Владимир Путин подписал 30 июня указ о присвоении звания высшего офицера военнослужащему органов военной прокуратуры и высшего специального звания сотрудникам Следственного комитета РФ (СКР).

«Присвоить высшее специальное звание генерал-майора юстиции сотрудникам Следственного комитета РФ: Саксину Виталию Владимировичу, Ярошу Сергею Михайловичу», — сказано в указе.

В документе также указывается, что звание генерал-лейтенанта юстиции присвоено военному прокурору Северного флота Сергею Казакову.

1 мая президент России присвоил звание «Герой Труда РФ» пятерым россиянам. Государственную награду получили представители разных сфер — педагог, ученый, шахтер и другие.

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