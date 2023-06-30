Очередной дивизион ЗРК С-400 заступил на боевое дежурство в Белоруссии

В Белоруссии очередной дивизион зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство. Об этом 30 июня сообщило министерство обороны республики.

«С сегодняшнего дня значительно повышена эффективность средств ПВО по защите воздушных рубежей Беларуси — на боевое дежурство заступил очередной дивизион С-400 «Триумф»», — говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства.

По словам командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Белоруссии генерал-майора Андрея Лукьяновича, личный состав уже прошел обучение на С-400, освоил современную технику и отработал навыки на полигоне Капустин Яр.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 27 мая заявил, что в республику уже завезена значительная часть ядерного оружия. Глава белорусского государства отметил, что у Минска не было опыта по обслуживанию ядерного оружия. По его словам, этим занимается России, а Белоруссия оказывает ей помощь.

Ранее, 24 июня, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сохраняет контроль над тактическим ядерным оружием (ТЯО), которое будет размещено в Белоруссии, это соответствует международным обязательствам.

Минобороны республики 28 мая сообщило о прибытии С-400 в Белоруссию. Во время прибытия ЗРК Андрей Лукьянович назвал С-400 «серьезным аргументом» для обеспечения безопасности страны и ее граждан.

Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник 26 мая сообщил, что концепция общей безопасности с Россией сейчас обсуждается на уровне Советов безопасности двух стран.

25 марта 2023 года Москва и Минск договорились ТЯО в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения. Как заявил тогда российский лидер, Москва не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то же, что и США. 27 июня Лукашенко заявил, что значительная часть ядерного оружия в республику уже завезена.

Как заявил президент России Владимир Путин во время переговоров в Белоруссии 19 декабря 2022 года, Минск и Москва намерены создавать сообща новое вооружение и продолжать практику совместных военных учений «в целях повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации».