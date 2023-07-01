Что естественно, но безобразно: дельфины-агрессоры и миллионер-неудачник

Что мешает одному китайскому миллионеру поступить в вуз, как теперь подчитывают возраст южнокорейцев и почему за сцены с дельфинами передача о животных получила выговор. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий» .

Не дано

Вступительные экзамены в вузы всегда доставляли немало нервотрепки абитуриентам в любой стране. Но испытания на экзаменах в Китае, о которых немало писали и западные СМИ, казались порой совсем уж драконовскими. Это подтвердила история Ляна Ши — 56-летнего мужчины, который сумел с нуля выстроить миллионный бизнес, но так и не смог сдать экзамены, чтобы пройти в институт . Нынешним летом он провалился вот уже в 27-й раз.

Первую попытку пройти экзамены для поступления в вуз Лян предпринял в 1983 году в возрасте 16 лет . И пробовал затем еще много лет подряд, так и не преуспевая в этом. Из-за существовавших некогда ограничений по возрасту (одно время в Китае вступительные экзамены было позволено сдавать людям до 25 лет) Лян вынужденно бросил попытки стать студентом. Но когда возрастной лимит сняли, китаец, превратившийся за десятилетие из фабричного рабочего во владельца собственного бизнеса по производству стройматериалов и ставший миллионером, стал пробовать свои силы на экзаменах вновь . «Неприятно думать, что мне не удалось получить высшее образование. Я действительно хочу поступить в университет и стать интеллектуалом», — отметил он в одном из недавних интервью.

Лян Ши Фото: Global Look Press/TPG

Но тактика «терпение и труд всё перетрут» себя не оправдала: нынешним летом Ляну Ши не хватило 34 баллов до базового уровня провинции Сычуань , необходимого для приема в любой университет. Будет ли он пытать счастье через год, китаец уже не уверен.

Возрастное уравнение

В минувшую среду жители Южной Кореи разом проснулись помолодевшими — страна наконец официально перешла на международный (читай — адекватный) стандарт подсчета возраста .

Дело в том, что южнокорейцы всегда считали свой возраст очень своеобразно — не со дня рождения, а со дня зачатия . Но ввиду сложностей с его точным определением время нахождения ребенка в чреве матери округляли до года. Но и этого корейцам было мало, и в каждый календарный Новый год ребенку автоматом добавляли еще один вне зависимости от даты его фактического рождения . Доходило до абсурда — младенцу, родившемуся 31 декабря, по корейским стандартам исполнялось сразу два года уже спустя 24 часа.

Но при этом в целом ряде случаев Сеул использовал и привычную для всего остального мира систему возраста, что влекло за собой массу неудобств и путаниц. Это стало особенно очевидно, когда в разгар пандемии минздрав страны пытался определить, кому и какую вакцину колоть по возрасту.

Фото: Global Look Press/Zhang Fan

Вместе с тем в том, что касается начала обучения в школе, призыва на военную службу и права на употребление алкоголя, Южная Корея будет по-прежнему использовать третий возрастной стандарт, при котором возраст ребенка считается от момента рождения, но прирастает дополнительным годом каждое 1 января.

Розовая волна

Французы, давно известные своей любовью к винам, стали реже пить красное, всё чаще отдавая предпочтение розе . Об этом свидетельствуют данные, представленные Американской ассоциацией винных экономистов.

По их подсчетам, продажи красного вина на внутреннем рынке Франции упали с 1995 года за последующие десятилетия вдвое: если в середине 90-х страна производила 8 млн гектолитров красных вин, то к началу 2020-х этот показатель упал до 4 млн. А вот розовое вино, наоборот, стало набирать популярность — за тот же период, с 1995 по 2020 год, его продажи во Франции выросли на 93% . И благо, что сама страна производит розе в большом количестве: например, в Провансе 88% всех винодельческих хозяйств заточены именно под розовое.

Как подчитали в организации Observatoire Mondial du Rosé, среднестатистический француз выпивает в год 20 бутылок розе. На первый взгляд это не так уж и много, но в общемировом масштабе на Францию приходится 29% общемирового потребления розовых вин — и это пальма первенства.

При этом отказ от красного в пользу розе эксперты связывают с популярным трендом употреблять более здоровые продукты . Дело в том, что красные сорта вин «тяжелее» светлых на несколько градусов: если первые в среднем содержат 13,5% алкоголя, то в розовом вине его не больше 12%.

Фото: Global Look Press/Jens Kalaene

Но если одни французы активно переходят на более легкие напитки, то другие начали вообще отказываться от алкоголя: за десять лет с 2011-го число граждан в возрасте 18–35 лет, употребляющих вино, сократилось на 7%.

Только при взрослых

На этой неделе новозеландская телекомпания TVNZ получила строгий выговор от органа по надзору за СМИ за то, что не присвоила документальному сериалу о морских животных категорию «смотреть в присутствии родителей» .

Всё дело в том, что в одной из серий были показаны кадры спаривания дельфинов, причем весьма специфические. Самка оказалась загнана в ловушку на поверхности воды сразу несколькими дельфинами-самцами, что сопровождалось совсем не детским закадровым текстом.

На беду документалистов эту передачу в семь часов вечера смотрел и некий Крис Редфорд. « Хотя поведение, возможно, было естественным, это всё равно было своего рода сексуальным насилием, совершенным по отношению к самке дельфина », — счел он. И тут же накатал жалобу в соответствующую инстанцию, выразив возмущение отсутствием маркировки о том, что такие кадры подрастающему поколению стоит смотреть только при родителях, ведь «в этой ситуации маленьким детям потребуется дополнительная консультация относительно наблюдаемого поведения».

Фото: Global Look Press/MC3 Matthew Jackson

В ответ руководство TVNZ попыталось парировать, что поведение дельфинов не стоит рассматривать как нечто сродни сексуальному насилию над людьми. Но регуляторы приняли сторону истца . И хорошо еще, что телеканал снимает передачи про морских обитателей, поскольку в случае аналогичного поведения, скажем, обезьян подобные сцены выглядели бы еще более драматично.

Дорого, богато

Все давно знают историю о том, что пицца изначально была пищей итальянских бедняков. Однако занимающиеся раскопками в Помпеях археологи представили на этой неделе иной взгляд на вещи. Они обнаружили фрагмент фрески, которая изображает еду, смахивающую на прототип современной пиццы, причем на серебряном блюде. И это намекает на то, что нарисованная лепешка круглой формы, поданная с фруктами, была не простой и наспех приготовленной пищей, а целым угощением . На это указывает отчасти и стоящий рядом кубок с вином.

Как заметили ученые, вероятно, фреска изображала «благие дары», которые было принято предлагать гостям. Такую традицию впервые ввели древние греки, о чем упоминают Вергилий и Филострат, а затем культуру такого гостеприимства переняли и жители ряда итальянских регионов.

Фото: Italian Ministry of Culture