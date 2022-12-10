Закон, но непорядок: секс по штампу и массовое омоложение в Южной Корее

Как Южная Корея намерена разом омолодить всё население страны, почему неженатым парам вскоре будет лучше избегать поездок на Бали и чьими усилиями у Илона Маска появились китайские корни. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий» .

Главное — никаких контактов

Индонезия, как известно, — крупнейшая в мире мусульманская страна . Но наряду с исламом в ней всегда были разрешены еще пять религий. И, согласно официальной идеологии Панчасила, выдвинутой первым президентом страны Сукарно, в многоконфессиональной Индонезии ни одна вера не ставится выше любой другой . Единственное, что в стране было категорически недопустимо, — быть атеистом и жить без религии.

Тем не менее на этой неделе Джакарта продемонстрировала явный крен в сторону исламского консерватизма . 6 декабря парламент Индонезии единогласно одобрил новый Уголовный кодекс, который запретил всем жителям заниматься сексом до брака и вне брака . То есть караться будут не только измены, но и любые связи без штампа в паспорте. За это «преступление» намерены наказывать тюремным заключением сроком до года .

Закон, но непорядок Министр юстиции и прав человека Индонезии Ясонна Лаоли получает отчет о новом Уголовном кодексе от главы парламентской комиссии Бамбанга Вурианто во время парламентского пленарного заседания в Джакарте Фото: REUTERS/Willy Kurniawan

При этом нововведение затронет и иностранцев, что уже взволновало туркомпании, занимающиеся поездками на курортный остров Бали , — ведь вряд ли туда привыкли ездить в отпуск сплошь женатые пары.

Строгие исламские законы и так уже давно действуют в некоторых частях страны, включая полуавтономную провинцию Ачех, запретившую также алкоголь и азартные игры. В ряде регионов людей, уличенных в супружеской измене или гомосексуальных связях, не раз подвергали публичной порке. При этом законодательно повысить нравственность всех индонезийцев без исключения власти пытались еще в 2019 году — именно тогда проект Уголовного кодекса с запретом на секс вне супружеского ложа появился впервые. Но тогда его принятие было отложено из-за массовых протестов.

Единственным утешением сейчас для недовольных — а таковых, безусловно, много, — служит тот факт, что вступит в силу новый кодекс только через три года .

Омолаживающая процедура

Законотворчеством активно занимались в последнее время и в Южной Корее. И здесь, как и в Индонезии, это также вылилось в конкретное решение — впрочем, скорее, положительное. На этой неделе в стране наконец решились отменить традиционную систему подсчета возраста, чтобы привести Южную Корею в соответствие с международным стандартом .

Дело в том, что в Южной Корее ответить на элементарный для остального мира вопрос «Сколько тебе лет?» всегда было очень непросто. Здесь возраст всегда считали совершенно по-другому. Он отсчитывался не от фактического дня рождения, а с момента зачатия , но поскольку определить точный день этого события было проблематично, время в животе матери просто округляли до года. То есть южнокорейские дети появлялись на свет уже годовалыми. И при этом в день Нового года каждый ребенок автоматически становился на год старше независимо от даты своего рождения. Это, например, означало, что родившийся в декабре любого года младенец уже к январю следующего года официально становился двухлеткой.

Закон, но непорядок Фото: Global Look Press/AFLO/Lee Jae-Won

И, пожалуй, недовольны такой системой подсчета были как раз родители детей, появлявшихся под самый конец года, считая, что из-за своего «старшинства» их дети будут в невыгодном положении в школе и в дальнейшей жизни. Поэтому в Южной Корее было немало попыток обмана системы регистрации рождений именно родителями «декабристов». Большинство же остальных жителей страны такая специфическая методология определения возраста вполне устраивала.

Первые призывы к стандартизации возраста и приведению их к нормам, принятым во всем мире, прозвучали в ходе пандемии — тогда органы здравоохранения использовали и международный возраст, и корейский, чтобы понять, кому и какие вакцины колоть, и это не раз приводило к страшной путанице.

Со следующего года эта проблема в Южной Корее сойдет на нет, параллельно омолодив всех жителей страны минимум на год .

Канье понесло

При Третьем рейхе в Германии вряд ли жило много чернокожих , но в любом случае сложно представить, чтобы идеолог превосходства арийской расы Адольф Гитлер мог жаловать людей с темным цветом кожи. Тем удивительнее, что в числе горячих поклонников немецкого нациста оказался темнокожий американский рэпер Канье Уэст .

На этой неделе скандальный шоумен призвал еврейский народ простить Адольфа Гитлера , в симпатиях к которому он сам не раз признавался ранее. Кроме того, Уэст вновь заявил, что «евреи контролируют большинство СМИ, а также банки, недвижимость и торговые центры». А еще вбросил совсем уж дикую мысль про существование «сговора еврейских адвокатов, менеджеров и всего остального, о чем вы только можете подумать» с целью создавать в Америке порно . Причем для продвижения такого контента, уверен рэпер, активно используют и его бывшую супругу Ким Кардашьян.

Закон, но непорядок Репер Канье Уэст Фото: REUTERS/Randall Hill

Вся эта ахинея, сказанная в интервью основателю крайне правой, неофашистской организации Proud Boys Гэвину Макиннесу, вышла в эфир на правой видеоплатформе Censored.tv. Ибо более-менее приличные площадки Канье Уэста уже забанили, в том числе и Twitter — опять-таки за серию его антисемитских твитов.

К слову, на этой же неделе в ответ на блокировку его аккаунта Канье решил обрушиться лично на владельца Twitter Илона Маска, намекнув на его якобы китайское происхождение . «Возьмите китайского гения и совокупите его с южноафриканской супермоделью, и у вас получится Илон», — написал рэпер уже в Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Но Илон оказался невозмутим и ответил, что считает такое утверждение комплиментом.

Кровавые разборки

В Новой Зеландии на этой неделе главным новостным событием стала без преувеличения драма вокруг спасения жизни полугодовалого малыша. Ребенок родился на свет с врожденным пороком сердца , и ему нужна была срочная операция. Но его родители заявили, что не согласятся на нее до тех пор, пока им не предоставят гарантии того, что врачи не станут использовать кровь от доноров, вакцинированных против COVID-19 .

Пациенты в стране никогда не могли выбирать, какую именно донорскую кровь они бы хотели получить. И потому в медицинских кругах сочли, что разрешение родителям малыша выбрать кровь непривитого человека создало бы опасный прецедент — на фоне большого числа антиваксеров это неминуемо подтолкнуло бы новых пациентов начать ставить врачам условия. И, когда попытки убедить пару в безопасности крови привитого не помогли, а время операции уже поджимало, медучреждение, где обследовался малыш, подало иск в суд.

Закон, но непорядок Фото: Global Look Press/Xinhua/Zhao Gang

На этой неделе решением Высокого суда малыш был передан под временную опеку курирующего его детского кардиохирурга и кардиолога «с целью согласия на операцию по устранению обструкции и всех медицинских вопросов, связанных с этой операцией, включая переливание крови». Опека врачей продлится до завершения операции и послеоперационного восстановления — вероятно, не позднее января 2023 года малыш вернется к родителям.

Подавать апелляцию на такое решение родители, к счастью, не стали — как заявила после решения суда их адвокат, ее клиенты сочли, что ввиду срочности операции на новые судебные проволочки просто нет времени.

Тоже повод

Многие страны мира не раз прибегали к практике выпуска памятных монет в честь какого-то знаменательного события. Чаще всего это приурочивали к Олимпиадам или дням рождения кого-то из великих. В Великобритании сочли, что 25-летие выхода в свет первой книги Джоан Роулинг о приключениях Гарри Поттер — тоже весьма достойный повод, чтобы отметить такое событие чеканкой памятных монет .

Их общественности представили на нынешней неделе. Разумеется, главной звездой стал сам юный волшебник. А помимо него на монетах изобразили поезд , на котором Гарри и другие юные маги каждый год отправлялись из мира людей в школу волшебства, саму школу Хогвартс и доброго профессора Дамблдора . А вот Того-кого-нельзя-называть, то есть темного волшебника Волан-де-Морта, очевидно, внесли в категорию тех, кого не стоит и изображать.

Закон, но непорядок Фото: Королевский монетный двор Великобритании

Примечательно, что на обратной стороне монет, посвященных поттериане, отпечатали профиль Елизаветы II . Это стало последней коллекцией, на которой появился портрет покойной королевы. Со следующего года ее изображение сменит профиль короля Карла III.

Стоимость монет составит от £11 до £5 тыс. (от 830 рублей до 378 тыс. рублей) в зависимости от того, какого они номинала и из какого металла выполнены. Впрочем, авторы уверены, что монеты с тематикой Гарри Поттера разойдутся мгновенно — не только среди нумизматов, но и среди многочисленных поклонников творчества Джоан Роулинг.