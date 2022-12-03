Не по-христиански: британское неверие и утка по-шведски

Как одна газетная утка довела шведов до мысли выйти из ЕС, чем грешат тайские священнослужители и кто теперь законодатель моды в Северной Корее. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий» .

Снюс-гейт

Снюс — пакетики с измельченными табачными листьями, которые засовывают в рот, — давно запрещен в доброй половине мира, включая Евросоюз. Но в одной из стран — членов объединения, Швеции, родине этого вида бездымного табака, снюс остается совершенно легальной продукцией , которую граждане употребляют чаще, чем курят сигареты. Неудивительно, что, когда шведский таблоид Aftonbladet сообщил о планах ЕС удвоить налоги на снюс, местное население взорвалось от возмущения .

На фоне этих новостей в Twitter набрал популярность хештег #Sweexit, подразумевающий идею выхода страны из Евросоюза. Ажиотаж вокруг обещанного подорожания снюса достиг такого размаха, что откликаться на эту тему пришлось даже политикам. Так, новый министр финансов страны Элизабет Свантессон назвала предложение Брюсселя «необоснованным», а еврокомиссар из Швеции Ильва Йоханссон уже пояснила коллегам в ЕС, почему эта затея не имеет смысла .

Не по-христиански Фото: Global Look Press/Simon Hasteg

Вопреки правилам не реагировать на спекуляции СМИ, на этой неделе тему прокомментировали даже в Еврокомиссии. Один из ее официальных представителей отверг планы повысить налог , отметив, что с 1995 года снюс незаконен по всему ЕС, кроме Швеции, и потому освобожден от общесоюзных правил налогообложения табачных изделий. И только Стокгольму решать, каким акцизным сбором облагать снюс.

Но это успокоило далеко не всех. Например, депутат Европарламента Чарли Веймерс, представляющий крайне правую партию шведских демократов, заявил, что не угомонится до тех пор, пока Еврокомиссия не предоставит письменную гарантию того, что она точно не будет облагать снюс своим налогом . «Нигде не написано, что Швеция вольна устанавливать свои собственные уровни налогообложения снюса», — сказал он в эфире шведского радио.

Удивили

Вредные привычки, разумеется, имеются не только у шведов. В Таиланде, например, встречаются и более пагубные пристрастия, причем среди тех, от кого этого меньше всего ожидаешь. На этой неделе буддистский монастырь в одной из деревень страны остался без монахов, поскольку члены обители, включая настоятеля, провалили тест на наркотики . В крови всех четырех представителей Будды на Земле обнаружили метамфетамин, и без лишних разговоров их сначала лишили сана, а потом отправили в реабилитационный центр.

Не по-христиански Фото: Global Look Press/Dominic Sansoni

Наркоманы для Таиланда — не редкость. По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, эта страна — крупный транзитный центр для метамфетамина, который поступает туда из Мьянмы. Но заподозрить в наркомании служителей монастыря до сих пор никто бы не решился. «Никогда не думал, что монахи могут пристраститься к наркотикам», — признал расстроенный деревенский староста Сунгют Намбури.

Монахи всегда были крайне почитаемыми фигурами в тайской культуре . В сельских районах за пределами Бангкока священнослужители выступают в роли советников и образцом для подражания. А в столичном метро для них даже есть специальные места рядом с беременными и пожилыми .

Скандал с монахами случился на фоне общенациональной кампании по борьбе с наркотиками вслед за массовым убийством в детском саду в октябре, в результате которого погибли 38 человек, большинство из которых дети. Как сообщалось, подозреваемый — экс-сотрудник полиции, уволенный со службы за хранение метамфетамина.

Взгляни шире

Китайская цензура всегда работала на славу и была хорошо известна своей изобретательностью. Вот и на этой неделе цензоры в КНР придумали элегантный способ притушить народное недовольство. А оно у китайцев возникло сразу же с началом трансляций матчей чемпионата мира по футболу в Катаре .

Не по-христиански Фото: Global Look Press/Frank Hoermann



Зрелище того, как толпы радостных фанатов со всех концов света болеют на переполненных стадионах за свои команды без масок и каких-либо социальных дистанций, заставило жителей Поднебесной (многие из которых все еще сидят по домам на жестком карантине из-за коронавируса), не просто загрустить, но и начать высказывать в соцсетях свои «фи» в адрес правительства . А около недели назад недовольство политикой «нулевой терпимости» к COVID-19 и вовсе вылилось в беспрецедентные уличные протесты.

И чтобы страсти немного улеглись, а разница между «там» и «тут» была не столько зрима, китайские цензоры решили больше не давать в эфир кадры, на которых футбольные фанаты без масок пойманы камерами слишком близко . Только вид трибун издалека, а если крупные планы — то исключительно игроков и тренеров.

Впрочем, как заметил ведущий блога China Sports Insider Марк Дрейер, такая «упреждающая цензура» отнюдь не нова. По его словам, китайские телекомпании всегда с осторожностью относились к съемкам толпы на международных спортивных мероприятиях, чтобы в кадр не попались, например, тибетские флаги.

Икона стиля

Едва северокорейский лидер Ким Чен Ын пару недель назад впервые явил свою 10-летнюю дочь Ким Чжу Э всему честному народу, как девочка тут же стала законодательницей мод в КНДР . На этой неделе национальная газета «Родонг Синмун» напечатала на своих страницах фотографии северокорейских женщин в белых пуховиках, похожих на тот, в котором дочь Кима появилась на публике , когда вместе с отцом инспектировала запуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Как подчеркнула газета, одеваться красиво и разнообразно в соответствии с сезоном очень важно, поскольку это добавит яркости и эмоций в жизнь северокорейцев.

На новый стиль одежды, ставший хитом в Северной Корее, не преминули обратить внимание и в Южной. Как заметил уже в газете The Korea Herald исследователь Корейского института национального объединения в Сеуле Чон Ын Ли, дочь руководителя КНДР явно пошла по стопам своей матери Ли Соль Чжу с точки зрения того, как она повлияла на жительниц страны. Несколько лет назад после появления супруги Кима на публике в нарядах в западном стиле, включая юбки по колено и туфли на высоких каблуках, схожие предметы гардероба тут же появились и у многих других северокорейских модниц .

Правда, целиком скопировать образ первой леди КНДР ее почитательницам вряд ли удалось — как минимум по части аксессуаров, среди которых у Ли Соль Чжу оказалась сумочка Christian Dior. Так что, пожалуй, с подражанием дочери Ким Чен Ына, вторым «отсвеченным» прессой нарядом которой стало классическое черное пальто с меховым воротником, будет попроще.

Разуверились

На этой неделе в Великобритании обнародовали результаты переписи населения, проведенной в Англии и Уэльсе в 2021 году . И для многих их итог оказался шокирующим: оказалось, что доля христиан в этих двух частях Соединенного Королевства впервые составила менее 50% населения. Христианами себя обозначили всего 46,2%, или 27,5 млн человек — на 5,5 млн меньше, чем в 2011-м .

На фоне многолетних разговоров об исламизации Европы было бы логично предположить, что христианство потеснил именно ислам. Но нет — просто всё большее число британцев перестало верить в Бога. 37,2% жителей Англии и Уэльса (22 млн человек) заявили, что у них нет религии, тогда как десятилетие назад на неверующих приходилась всего лишь четверть населения.

Не по-христиански Фото: Global Look Press/Dinendra Haria

Впрочем, позиции ислама также упрочились. С 2011 года мусульманское население Англии и Уэльса увеличилось с 2,7 млн человек до 3,9 млн . Подросло и число представителей этнических меньшинств — в общей доле населения двух частей Великобритании их число повысилось с 14% в 2011 году до 18,3% по конец 2021-го. А в двух городах представители этнических меньшинств и вовсе оказались в большинстве: в Лестере их теперь 59,1%, а в Бирмингеме — 51,4% .

Всплыл в ходе переписи и еще один любопытный факт, доказавший, что британцы не зря все последние годы ругались на «польских водопроводчиков» у себя в стране. Польский стал в Уэльсе и Англии самым распространенным языком наряду с английским и валлийским.