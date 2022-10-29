Дали по шапке: креатив на экзаменах и смертельные водные процедуры

Почему на работу мечты в Новой Зеландии не удается найти желающих, как можно пойти помыться и умереть и что побудило брата мэра одного канадского городка поступить совсем не по-братски. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий» .

И не надо умываться по утрам и вечерам

На этой неделе в иранском городе Фарашбанд похоронили одного примечательного человека . Никаких достижений за ним не было замечено, однако он смог прославиться на всю страну и даже мир своим паническим страхом воды: Аму Хаджи (что даже было не именем, а прозвищем) не мылся более полувека, заслужив титул самого грязного человека в мире , и даже попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Он вообще был крайне эксцентричным товарищем: жил в вырытой им самим же норе или лачуге, сооруженной из шлакоблоков, питался остатками еды и даже, как утверждается, не брезговал умершими зверьками, курил набитую экскрементами животных трубку, а когда борода и волосы слишком отрастали, не стригся, а подпаливал лишнюю растительность на огне.

Фото: IRNA

А вот воды боялся с молодости, считая, что если помоется, то непременно заболеет . И потому сбегал от жителей местных деревень, не раз пытавшихся искупать его в реке. Но пару месяцев назад 94-летний Хаджи всё же поддался уговорам и впервые помылся. А после — действительно заболел и вскоре умер .

По иронии судьбы, на той же неделе, что из Ирана пришли новости о кончине самого грязного человека, в Японии сообщили о намерении создать к 2025 году «стиральную машину» для людей . Компания Science представила макет горизонтальной ультразвуковой ванны, внутрь которой под давлением подаются струи воды, насыщенные пузырьками воздуха. Как утверждается, это позволит любителям водных процедур не просто помыться без лишних усилий, но и очистить самые стойкие загрязнения в порах кожи.

Не по-братски

На этой неделе канадская провинция Онтарио проводила муниципальные выборы — достаточно скучный информационный повод, который вряд ли имел шансы привлечь внимание кого-то за ее пределами. Но маленькому городку Порт-Колборн на берегу озера Эри с 20 тыс. жителей это удалось. Всё благодаря тому, что в гонке за пост мэра города участвовали два родных брата — действующий глава Бил Стил и работник почты на пенсии Чарльз Стил .

Фото: thestar.com Действующий мэр Порт-Колборн Бил Стил

Пикантная деталь в том, что братья не разговаривали друг с другом последние 30 лет (впрочем, из-за чего они рассорились, так и осталось тайной). И вообще-то Чарльз, к политике никогда отношения не имевший, до последнего даже и не думал баллотироваться. Но, поняв, что его брат будет переизбираться в отсутствии конкуренции — других кандидатов в мэры не нашлось, решил вступить в бой «ради демократии» . И зарегистрировался кандидатом всего за день до официального дедлайна на подачу заявок.

Обойти брата ему не удалось, но в целом результат оказался неплох: Бил Стил переизбрался с 3 тыс. голосов, тогда как за Чарльза поддержало чуть более 1,8 тыс. человек .

Фото: thestar.com Чарльз Стил

Главное, что расстроило обоих и стало редкой темой, по которой они сошлись во мнениях, — это разочарование избирательной пассивностью и, как следствие, низкой явкой.

Тишь да гладь, но не благодать

Работа на свежем воздухе в окружении безлюдных пляжей, красивых лесов и горных хребтов, на фоне которых снималась часть знаменитого фильма «Властелин колец», а в довесок к этому благолепию еще ежегодная зарплата в 90 тыс. новозеландских долларов ($52 тыс). Должность руководителя по сохранению биоразнообразия на диком, отдаленном побережье Южного острова, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО, преподавалась как «работа мечты». Но, как оказалось на этой неделе, никто почему-то о такой и не мечтает .

Как признали в департаменте охраны природы городка Хааст, вывесившем эту вакансию, за долгое время лишь трое просто поинтересовались возможностью поработать на благо защиты дикой природы . А ведь успешному соискателю пришлось бы только наблюдать за недавно обнаруженным новым подвидом киви и другими певчими птичками, а также следить за местными морскими котиками и ящерицами, защищая редкие виды от хищников. Правда, работать и жить пришлось бы в отдаленных от цивилизации и труднопроходимых районах острова, до многих из которых можно добраться только на вертолете или катере .

Дали по шапке Фото: Getty Images/Jorge Fernández

Очевидно, такое уединение показалось чрезмерным даже самым заядлым почитателям природы. То, что у вакансии есть минусы, признали и в департаменте охраны, отметив, что место работы действительно «довольно изолированно»: ближайший супермаркет находится в двух часах езды на машине, а ближайшая больница — в четырех часах .

Подошли с душой

Списывание на экзаменах в школах и университетах всего мира всегда было вещью запрещенной, но оттого так и не стало редким явлением. Скосить глаза на тетрадку соседа порой позволяли себе даже те, кто и так был неплохо подготовлен к сдаче экзаменов.

На этой неделе, когда филиппинские учащиеся приступили к промежуточным экзаменам, преподаватель машиностроения в Инженерном колледже Университета Бикола Мэри Джой Мандане-Ортис решила, что не позволит своим студентам списывать , но и стоять у каждого над душой не будет. И попросила учеников самостоятельно смастерить себе «шляпы против списывания» из любых подручных материалов . Молодежь подошла к заданию креативно, придя на экзамены в веселых головных уборах, сделанных из коробок из-под яиц и другого картонного хлама или надев мотоциклетные шлемы или хэллоуинские маски.

Фото: abcnews.go.com

Фото целого класса с забавной экипировкой на головах мгновенно стало вирусным . И, к немалому удивлению студентов, руководство вуза не только не устроило преподавателю «шапочный разбор», но и оценило эффективность ее подхода, пообещав внедрить это ноу-хау на следующих экзаменах для всех классов.

Красиво жить запретишь

Центральное правительство Китая побороло в стране бедность, но решило, что это не повод шиковать. И устроило кампанию по искоренению в среде сельских жителей «вредных» привычек к расточительству. Например, жителям деревень настойчиво рекомендовали отказаться от традиции громадного приданного за невест или роскошных похорон и привычки устраивать дорогостоящие банкеты в честь того, что кто-то женится или умер .

При этом определить, что же будет подпадать под категорию «чрезмерных» трат, чиновники должны будут только к декабрю . Пока же деревенским жителям, устраивающим свадьбы или похороны, посоветовали просто вести себя поскромнее.

Дали по шапке Фото: Global Look Press/Whitehotpix

Некоторые провинции, впрочем, уже давно научились жить в ногу с экономными временами. Например, в провинции Хэнань кампания по искоренению вредных привычек началась еще в 2017 году и с тех пор добилась больших успехов. Как рассказал на днях газете Henan Daily партийный секретарь деревни Цаолицзи в городе Чжоукоу Цао Гунъи, согласно официально принятым правилам деревни, стоимость еды на одном столе на свадебном банкете не может превышать 300 юаней ($41). Возможно, эта необходимость немного усложнила процесс организации торжеств, но точно сэкономила людям немало денег. А заодно — моментом отучила жителей Цаолицзи от принятой многие годы привычки пускать пыль в глаза, соревнуясь с соседями в размахе и дороговизне свадеб или похорон.