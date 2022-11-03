Воля к неволе: выживут ли выброшенные в море вблизи Севастополя дельфины
В Крыму продолжается кампания по спасению четырех животных, которых владелец частного дельфинария выбросил в море. Ручным дельфинам трудно выжить в дикой природе — они не умеют охотиться, испытывают сильный стресс и могут погибнуть. К вечеру 3 ноября удалось обнаружить двух животных. После поимки их направят на реабилитацию в Коктебель или Москву — все будет зависеть от их состояния. Владельцу дельфинария может грозить до пяти лет лишения свободы за жестокое обращение с животными. А в Госдуме предлагают вернуться к рассмотрению проекта закона о запрете вылова морских млекопитающих в культурно-просветительских целях — его уже рассматривали в парламенте после резонансной историей с обнаружением «китовой тюрьмы» в Приморье в 2018 году.
Жестокое обращение
В среду, 2 ноября, посетители одного из пляжей Севастополя увидели, как к берегу подъехал грузовик, из него начали доставать дельфинов и выбрасывать их в море. На вопросы о том, что происходит, мужчины реагировали резко и что-либо объяснять отказывались. Очевидцы рассказывали, что, оказавшись в море, животные долгое время находились у берега и издавали громкие звуки. На место событий вызвали полицию.
Директор частного дельфинария «Флиппер», откуда и привезли животных, Владимир Калниболотский заявил СМИ, что выпустил их в море, потому что деньги на их содержание закончились и «им печально в неволе». Однако власти посмотрели на историю иначе. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила о том, что животные стали жертвами жестокого обращения со стороны зоопарка.
«Руководство [дельфинария] решило просто-напросто выпустить дельфинов в море, подвергнув жизни млекопитающих огромному риску», — написала она в своем Telegram-канале.
Прокуратура Севастополя начала проверку в отношении директора «Флиппера».
— По итогам всех проверочных мероприятий будет дана оценка действиям указанного лица с точки зрения наличия в них состава преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), административного правонарушения по ст. 8.35 КоАП РФ (уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных) либо иных нарушений, — сообщила старший помощник прокурора Севастополя Марина Кузьменко.
Кроме того, ГУ МВД России по Севастополю возбудило уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.
По данным Светланы Радионовой, утром в четверг, 3 ноября, двух животных обнаружили неподалеку от берега. В поисках еще двух участвуют представители Севприроднадзора, Центра обеспечения гражданской защиты Севастополя и дельфинария Коктебеля.
— Удалось предположительно определить место их расположения — это Солнечная бухта, там было встречено два дельфина. На свисток они не отреагировали, но есть косвенные признаки, что все-таки это «наши» афалины, — сообщил глава Севастополя Михаил Развозжаев.
После поимки дельфинов планируют отправить в Коктебель или столичный «Москвариум». Окончательное решение будет зависеть от состояния млекопитающих — если дельфины окажутся изможденны, перевезти их в Москву не получится.
Реабилитация для дельфинов
Отпускать дельфинов на волю можно и нужно, отметила в разговоре с «Известиями» директор Центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей. Но делать это стоит только после специальной программы реабилитации.
— Есть успешный мировой опыт по реабилитации и выпуску дельфинов. Что будет в этом конкретном случае — очень сложно предугадать, потому что мы не знаем, в каком они были состоянии, здоровы ли они, хорошо ли их кормили. Естественно, дельфины испытали серьезный шок, когда их выгрузили, — отметила эксперт.
Сам процесс реабилитации выглядит следующим образом: в защищенной морской акватории размещают специальный просторный вольер. Туда перевозят животных, чтобы они привыкали к морю, течению, и выпускают туда живую рыбу.
— Сначала дельфинам дают мертвую рыбу, к которой они привыкли в дельфинарии, а затем они переходят полностью на живую. Также нужно переориентировать поведение морских млекопитающих с поверхности под воду. Реабилитация занимает от двух до шести месяцев, — рассказала Татьяна Белей.
По словам эксперта, в России такой практики нет. Тем не менее, все животные очень разные: кто-то смелый и у него хорошо сохранились навыки охоты, а кому-то страшно находиться в открытом море после долгих лет жизни в бетонном бассейне. По ее мнению, если дельфины сами не прибиваются к берегу и не просят еду, то их не нужно специально отлавливать и помещать в другой дельфинарий — значит они способны найти пропитание самостоятельно.
С ней не согласна зоозащитница Екатерина Дмитриева. По ее мнению, о благополучной жизни этих животных в дикой природе говорить невозможно.
— В самом худшем случае их ждет смерть. У них атрофированы инстинкты добывания пищи, они не знают, как спрятаться от хищников, будут подплывать к людям. У них нет базовых инстинктов, которые позволяют диким животным выжить. Мы даже о кошках говорим, что они редко выживают, если их выкидывают на улицу. Но если кошек могут подкормить бабушки, то дельфинов нет, — отметил она.
Подобные инциденты происходят из-за слабой законодательной базы, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
— Ничего этого не случилось бы, прими парламент в прошлом году наш законопроект о запрете вылова морских млекопитающих в культурно-просветительских целях, — отметил депутат. — Сейчас же, любой «персонаж» по-прежнему может наловить или откуда-то получить этих дельфинов, цинично их эксплуатировать на протяжении многих лет, а затем выкинуть, когда они становятся ему не нужны.
Проект закона, о котором говорит Владимир Бурматов, был разработан после резонансных событий на Дальнем Востоке осенью 2018 года. Тогда в бухте Средняя Приморского края обнаружили «китовую тюрьму», где в ужасных условиях содержалось 11 косаток и 90 белух. Госдума поддержала законопроект в первом чтении, но затем его сняли с рассмотрения.
Сейчас за жестокое обращение с животными может грозить до трех лет лишения свободы. Однако при совершении преступления в отношении нескольких животных преступник может получить уже до пяти лет тюрьмы, следует из текста закона, отметил юрист Михаил Прядко.
— МВД уже открыло уголовное дело за жестокое обращение с животными. Так как дельфина четыре, то деяние можно квалифицировать как преступные действия, совершенные по отношению к двум и более животным — это ч. 2 ст. 245 УК РФ. Если животных не найдут, то директора дельфинария ждет самое строгое наказание, если получится их спасти, то может обойтись принудительными работами на срок до пяти лет или крупным денежным штрафом, — отметил он.
Все будет зависеть от состояния и судьбы дельфинов, заключил эксперт.