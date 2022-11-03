Воля к неволе: выживут ли выброшенные в море вблизи Севастополя дельфины

В Крыму продолжается кампания по спасению четырех животных, которых владелец частного дельфинария выбросил в море. Ручным дельфинам трудно выжить в дикой природе — они не умеют охотиться, испытывают сильный стресс и могут погибнуть. К вечеру 3 ноября удалось обнаружить двух животных. После поимки их направят на реабилитацию в Коктебель или Москву — все будет зависеть от их состояния. Владельцу дельфинария может грозить до пяти лет лишения свободы за жестокое обращение с животными. А в Госдуме предлагают вернуться к рассмотрению проекта закона о запрете вылова морских млекопитающих в культурно-просветительских целях — его уже рассматривали в парламенте после резонансной историей с обнаружением «китовой тюрьмы» в Приморье в 2018 году.

Жестокое обращение

В среду, 2 ноября, посетители одного из пляжей Севастополя увидели, как к берегу подъехал грузовик, из него начали доставать дельфинов и выбрасывать их в море. На вопросы о том, что происходит, мужчины реагировали резко и что-либо объяснять отказывались. Очевидцы рассказывали, что, оказавшись в море, животные долгое время находились у берега и издавали громкие звуки. На место событий вызвали полицию.



Директор частного дельфинария «Флиппер», откуда и привезли животных, Владимир Калниболотский заявил СМИ, что выпустил их в море, потому что деньги на их содержание закончились и «им печально в неволе». Однако власти посмотрели на историю иначе. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила о том, что животные стали жертвами жестокого обращения со стороны зоопарка.

«Руководство [дельфинария] решило просто-напросто выпустить дельфинов в море, подвергнув жизни млекопитающих огромному риску», — написала она в своем Telegram-канале.



Прокуратура Севастополя начала проверку в отношении директора «Флиппера».

— По итогам всех проверочных мероприятий будет дана оценка действиям указанного лица с точки зрения наличия в них состава преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), административного правонарушения по ст. 8.35 КоАП РФ (уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных) либо иных нарушений, — сообщила старший помощник прокурора Севастополя Марина Кузьменко.

Кроме того, ГУ МВД России по Севастополю возбудило уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

По данным Светланы Радионовой, утром в четверг, 3 ноября, двух животных обнаружили неподалеку от берега. В поисках еще двух участвуют представители Севприроднадзора, Центра обеспечения гражданской защиты Севастополя и дельфинария Коктебеля.

— Удалось предположительно определить место их расположения — это Солнечная бухта, там было встречено два дельфина. На свисток они не отреагировали, но есть косвенные признаки, что все-таки это «наши» афалины, — сообщил глава Севастополя Михаил Развозжаев.

После поимки дельфинов планируют отправить в Коктебель или столичный «Москвариум». Окончательное решение будет зависеть от состояния млекопитающих — если дельфины окажутся изможденны, перевезти их в Москву не получится.

Реабилитация для дельфинов

Отпускать дельфинов на волю можно и нужно, отметила в разговоре с «Известиями» директор Центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей. Но делать это стоит только после специальной программы реабилитации.

— Есть успешный мировой опыт по реабилитации и выпуску дельфинов. Что будет в этом конкретном случае — очень сложно предугадать, потому что мы не знаем, в каком они были состоянии, здоровы ли они, хорошо ли их кормили. Естественно, дельфины испытали серьезный шок, когда их выгрузили, — отметила эксперт.

Сам процесс реабилитации выглядит следующим образом: в защищенной морской акватории размещают специальный просторный вольер. Туда перевозят животных, чтобы они привыкали к морю, течению, и выпускают туда живую рыбу.

— Сначала дельфинам дают мертвую рыбу, к которой они привыкли в дельфинарии, а затем они переходят полностью на живую. Также нужно переориентировать поведение морских млекопитающих с поверхности под воду. Реабилитация занимает от двух до шести месяцев, — рассказала Татьяна Белей.

По словам эксперта, в России такой практики нет. Тем не менее, все животные очень разные: кто-то смелый и у него хорошо сохранились навыки охоты, а кому-то страшно находиться в открытом море после долгих лет жизни в бетонном бассейне. По ее мнению, если дельфины сами не прибиваются к берегу и не просят еду, то их не нужно специально отлавливать и помещать в другой дельфинарий — значит они способны найти пропитание самостоятельно.



С ней не согласна зоозащитница Екатерина Дмитриева. По ее мнению, о благополучной жизни этих животных в дикой природе говорить невозможно.

— В самом худшем случае их ждет смерть. У них атрофированы инстинкты добывания пищи, они не знают, как спрятаться от хищников, будут подплывать к людям. У них нет базовых инстинктов, которые позволяют диким животным выжить. Мы даже о кошках говорим, что они редко выживают, если их выкидывают на улицу. Но если кошек могут подкормить бабушки, то дельфинов нет, — отметил она.

Подобные инциденты происходят из-за слабой законодательной базы, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

— Ничего этого не случилось бы, прими парламент в прошлом году наш законопроект о запрете вылова морских млекопитающих в культурно-просветительских целях, — отметил депутат. — Сейчас же, любой «персонаж» по-прежнему может наловить или откуда-то получить этих дельфинов, цинично их эксплуатировать на протяжении многих лет, а затем выкинуть, когда они становятся ему не нужны.

Проект закона, о котором говорит Владимир Бурматов, был разработан после резонансных событий на Дальнем Востоке осенью 2018 года. Тогда в бухте Средняя Приморского края обнаружили «китовую тюрьму», где в ужасных условиях содержалось 11 косаток и 90 белух. Госдума поддержала законопроект в первом чтении, но затем его сняли с рассмотрения.