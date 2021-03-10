«Руками не трогать»: в Приморье тюлененок погиб из-за внимания людей

В Приморском крае умер детеныш тюленя, разлученный с матерью из-за контакта с людьми. Прохожие пытались помочь бельку, оказавшемуся на берегу, но только навредили ему — пугливое животное не смогло вернуться в воду и оправиться от последствий стресса . Как правильно вести себя при встрече с морскими животными, чтобы не стать причиной их гибели, — разбирались «Известия».

Тискали и брали на руки

В Приморье тюлененок, оставшийся без матери, после того как его брали на руки прохожие, погиб от последствий пережитого стресса. Белька пытались спасти сотрудники реабилитационного центра «Тюлень», но помочь животному не удалось.

Грустная история произошла в начале марта в поселке Зарубино Хасанского района. Маленький белек оказался на суше после ледолома и штормового ветра — мать-тюлениха звала его из воды, но он оставался на берегу . Люди, проходившие мимо, стали пытаться ему помочь — или хотя бы сфотографировать.

— Набежала куча народу. Таскали, тискали, брали на руки. Мать оставалась рядом несколько часов. Когда толпа рассасывалась, дважды выходила на берег к детенышу, но, обнюхав, уходила обратно. С наступлением сумерек ушла совсем, — рассказали в центре.

Вечером на место приехали волонтеры и вызвали специалистов. Два человека до темноты охраняли белька от людей и собак, а затем помогли отвезти в реабилитационный центр.

«Но тюлений ребенок Нелли не пережила шок, который получила в результате слишком активного человеческого внимания на берегу. Она умерла ночью от физиологических последствий стресса. Детеныши диких животных очень пугливые. Гормоны стресса — адреналин и кортизол — убивают их… Ничего не помогло», — написали зоозащитники.

На странице организации в Facebook размещены кадры со встречи белька с людьми. Видно, что многие подходили к животному очень близко, при этом один из них был с собакой. Тюлененок испуганно кричал и отворачивался. «Мы решили опубликовать это видео. Оно целиком про то, как нельзя себя вести», — говорится в подписи.

Трогать запрещено

Как рассказали «Известиям» в Реабилитационном центре морских млекопитающих «Тюлень», случаи гибели животных после контакта с людьми происходят каждый год. При этом жители края или туристы обычно не хотят причинить вреда тюленятам — пытаются помочь, но не знают, как действовать.

По словам директора центра Лоры Белоиван, при встрече истощенным или раненым животным на берегу нельзя сталкивать его в воду или пытаться оттащить от береговой полосы. Кроме того, нельзя шуметь и подпускать к нему собак, кормить и гладить.

— Любое вмешательство человека может привести к трагедии, потому лучше сразу вызвать сотрудников центра и охранять белька, находясь на расстоянии, — говорит Белоиван. — Я не могу обвинять людей в гибели тюленей, ведь их действия объяснимые, но безграмотные.

По словам собеседницы «Известий», если бы не люди, больные тюлени просто гибли бы на берегу, не обнаруженные никем. Те, кто находит животных, обычно сообщают волонтерам об этом, после чего последние выезжают и забирают детенышей на реабилитацию. В целом, люди хотят сделать животным лучше, но не знают, что могут навредить им, если будут трогать. Поэтому вся проблема — в нехватке информации.

— Яркий пример: люди видят тюленя и пытаются столкнуть его в воду, — объясняет Лора Белоиван. — Но они не думают о том, что, если тюлень вышел на сушу, значит, ему так было нужно. Вы же не будете подбрасывать птицу, если она валяется на земле? А тут тюлень, который из последних сил выбирается на сушу, но его «спасают» добрые люди.

Эксперт приводит историю, которая произошла несколько лет назад. Тогда тюлениха Аня пыталась выбраться на берег и прошла 24 км. Но на этом пути она постоянно встречала людей, и те спихивали ее в воду, пока Аня не добралась до пункта МЧС. Спасатели сразу вызвали ветеринаров, но было поздно: тюлениха впала в кому и умерла.

«Тюлененок умирал, а люди веселились»

Большинство людей вредит тюленям потому, что хочет помочь животным, но не знает, как. Однако, есть категория людей, которая губит животных из-за желания фотографироваться с ними. Как рассказывает Лора Белоиван, порой такие любители фото снимаются даже на фоне умирающих животных.

— В прошлом году был случай: тюлененок умирал на берегу, а люди, вместо того чтобы помочь, тискали его, фотографировались и веселились. Они подвергали его стрессу и тратили драгоценные минуты, когда можно было спасти животное, — отметила она.

К счастью, на происходящее обратила внимание мать с тремя детьми: она буквально выхватила тюлененка у тех, кто собрался вокруг него, отвезла в машине подальше от места обнаружения и позвонила в Реабилитационный центр. Спасать детеныша оказалось очень сложно: у него случилась адреналиновая атака.

— В прошлом году во Владивостоке к ветеринарам привезли тюленя: с ним тоже фотографировались, — вспоминает Лора Белоиван. — Животное находилось в предкоматозном состоянии, у него была обширная пневмония, и оно умерло через несколько часов. Ничего сделать было уже нельзя. Просто тюлень вышел на берег в очень плохом состоянии, его начали тискать и добили.

К счастью, случаи целенаправленного убийства тюленей, которые выбрались на берег, встречаются очень редко: ветеринары с ними практически не сталкиваются. Как говорит Лора Белоиван, около 10 лет назад был случай, когда рыбаки убили тюленя на берегу ради мяса для собак. Раньше это считалось нормальным — но сегодня отношение к морским животным изменилось.

«У детенышей запускается умирание»

Не секрет, что все дикие животные испытывают сильный стресс при контакте с человеком. Поэтому трогать их нельзя: у животных вырабатывается гормон страха кортизол и запускается необратимая реакция, которая приводит к шоковому состоянию, из которого их сложно вывести. Порой это не удается вовсе и приводит к смерти.

— Чем продолжительнее стресс, тем выше риск необратимости, — объясняет Лора Белоиван. — Это физиологический процесс, при котором происходит цепная реакция. Запускается умирание — особенно у детенышей. Взрослые особи более устойчивы.

Важно и то, что у тюленей есть опознавательный контакт между мамой и детенышем. Прежде всего, это голос: самка зовет — и малыш откликается, а затем начинается обнюхивание. Но если детеныша трогают люди, то мать не признает его — и не поможет, если это понадобится.

— Стоит помнить и о том, что контакт с дикими животными опасен для человека, — говорит Лора Белоиван. — Морские животные являются носителями специфических бактерий, которые могут привести к развитию разных заболеваний. Кроме того, при укусах они могут заражать людей микоплазмозом.

Как подчеркивает директор реабилитационного центра, все проблемы между людьми и морскими животными возникают оттого, что первые не знают, как себя вести — им просто не хватает информации. Поэтому сотрудники центра ведут большую профилактическую работу: они размещают посты в соцсетях и публикации в СМИ, а также планируют расставить на побережье информационные таблички.

Правда, ситуацию усложняет то, что побережье большое: оно растянуто на сотни километров. И на нем есть дикие пляжи, где тюлени особенно уязвимы — ведь там их некому защитить от людей, которые, стремясь к контакту с животными, нередко превращаются в их убийц.

Спасение дельфинов

Из-за неграмотности людей гибнут и другие морские животные, например дельфины. Как рассказали «Известиям» в Центре спасения и реабилитации морских млекопитающих в Крыму «Безмятежное море», ежегодно на побережье региона случается 14–20 выбросов живых дельфинов. Но специалисты узнают вовремя лишь о части из них: люди пытаются помочь животному самостоятельно, что в конечном итоге приводит к его гибели.

По словам руководителя центра Анастасии Коростелевой, распространенное мнение о том, что дельфины выбрасываются на берег, потому что они заблудись, запутались в водорослях, не справились с волной или отбились от стаи, не имеет ничего общего с реальностью.

— Такое случается по причине крайней степени истощения и дегидратации, гельминтных инвазий, тяжелых заболеваний или потери матери в юном возрасте. Мы много лет занимаемся изучением этой проблемы, проводили вскрытие таких дельфинов после их гибели, и среди них не было ни одной здоровой особи, — рассказала эксперт.

Фото: facebook.com/Безмятежное море

В случае если дельфин подходит к берегу, «висит» на месте, ложится на мель или безостановочно плавает по кругу, это означает, что у его организма не осталось ресурсов для дальнейшего движения. Если дельфин начал кружиться, он находится в остром состоянии и близок к агонии. Животное целенаправленно плывет на мелководье, поскольку у него больше нет сил держаться на плаву.

— Если такого дельфина вытолкнуть обратно на глубину, у него разовьется шоковое состояние, которое быстро приведет к остановке дыхательной либо сердечной деятельности, и животное утонет. Спасти таких дельфинов может только очень серьезная медицинская помощь, — отметила Коростелева.

Поэтому, подчеркнула она, в подобных ситуациях очевидцам необходимо обращаться за помощью к обученным добровольцам, в том числе ветеринарным специалистам по китообразным, которые могут оказать квалифицированную помощь и поддержать дельфина до приезда основной команды с оборудованием.

— Влияние человеческой деятельности на черноморских дельфинов огромно. Основной причиной их смертности является прилов в орудия рыболовства, прежде всего в жаберные сети, которыми добывают камбалу, катрана и осетровых, — сказала собеседница «Известий».

Привлечение маловероятно

По словам адвоката Юлии Кузнецовой, каждый случай гибели животных требует детального разбирательства: как и при каких обстоятельствах погиб тюлень или дельфин.

— Если суд установит, что была осуществлена незаконная добыча, охота, в результате которой животное погибло, лицо может быть привлечено к уголовной ответственности, и в качестве наказания назначен штраф до 1 млн рублей, либо обязательные, исправительные или принудительные работы, либо лишение свободы до 4 лет со штрафом до 1 млн рублей, — сказала она.

В то же время, в ситуациях, когда преступление совершено по неосторожности, привлечение человека к ответственности маловероятно.

Фото: facebook.com/«Реабилитационный центр "Тюлень"»

В свою очередь, адвокат Дарья Морозова объяснила «Известиям», что, в случае если будет доказан факт жестокого обращения с животным, человек понесет ответственность по соответствующей статье Уголовного кодекса (ст. 245 УК РФ). Согласно ей, жестокое обращение целях причинения животному боли и страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье, наказывается штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной осужденного за период до 6 месяцев, либо арестом на срок до полугода, либо лишением свободы на срок до 3 лет.

То же деяние, совершенное группой лиц, в присутствии малолетнего, с применением садистских методов, с публичной демонстрацией, в том числе, в интернете, или в отношении нескольких животных наказывается штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Жестокое обращение с животными может проявляться в виде действия (избиение животных, проведение над ними опытов, использование их в различных соревнованиях, где, как правило, животные гибнут) или бездействия.

— Жестокость, связанная с бездействием, может характеризоваться лишением животного воды, пищи. Бездействие можно признать преступлением лишь в тех случаях, когда на виновном лежала обязанность заботиться о животном, — объяснила Морозова.