Выбросившихся на берег 28 черных дельфинов спасли в Новой Зеландии

Сотрудники государственного департамента сохранения природного и исторического наследия Новой Зеландии спасли 28 черных дельфинов, или гринд, которые выбросились на побережье косы Фаруэлл-спит, расположенной на северной оконечности Южного острова. Об этом в среду, 24 февраля, сообщила радиостанция Radio New Zeland.

Отмечается, что прибывшие на место специалисты дождались прилива и вывели всех животных в открытое море.

Как отметили в департаменте, гринды оказались на отмели косы Фаруэлл-спит спустя трое суток после того, как в этом же месте выбросились на берег 49 особей. В ходе спасательной операции, проведенной в ночь на вторник, 40 млекопитающих были спасены рейнджерами и вернулись в океан, но в следующую ночь 28 из них вновь оказались на мели.

Коса Фаруэлл-спит, расположенная в заливе Голден-Бэй, за последние 15 лет стала местом по меньшей мере 10 случаев гибели черных дельфинов. Последний случай произошел в феврале 2017 года, когда почти 700 млекопитающих оказались заблокированы на песчаной отмели. Рейнджерам удалось спасти большую часть животных, однако 250 из них погибли.

В сентябре научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии РАН, кандидат биологических наук Александр Агафонов рассказал «Известиям», что одна из возможных причин, почему дельфины выбрасываются на берег, — поражение их слухового аппарата гельминтами.