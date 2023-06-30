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Захарова рассказала о помощи гражданам РФ в возвращении на родину

Захарова: консульства помогают россиянам с оформлением документов и оплатой билетов для возвращения на родину
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российские консульства оказывают помощь в оформлении документов, оплате гостиницы или оформлении билетов для возвращения на родину граждан РФ. Об этом 30 июня заявила «Известиям» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Помощь в оформлении документов для возвращения на родину российским гражданам, а также в наиболее сложных случаях содействие в оплате билетов или гостиницы оказывается российскими консульскими учреждениями вследствие обращений самих граждан в РКЗУ», — сообщила Захарова.

Она отметила, что после приезда в Россию граждане должны в течение семи дней обратиться в территориальные органы МВД, чтобы сдать временные документы на возвращение. Кроме того, необходимо будет подать заявление на получение нового паспорта.

«Будучи гражданами России вернувшиеся обладают всеми правами, предусмотренными российским законодательством», — подчеркнула Захарова.

По данным СМИ, с 24 июня 116 человек обратились в МИД с просьбой помочь вернуться в страну после попытки мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер». Сообщается, что некоторые потратили последние деньги на билет и теперь не могут оплатить путь домой.

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Ранее в этот день руководитель МИД РФ Сергей Лавров в ответ на вопрос западного журналиста, стабильна ли ситуация в России на фоне недавней попытки мятежа, заявил, что если у кого-то на Западе есть сомнения в стабильности ситуации в России, то это «их проблемы». Он также подчеркнул, что попытку мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина громче, чем передрягой, назвать сложно.

За день до этого заявления Лавров сообщил, что посол США в РФ Линн Трейси во время событий 24 июня заявила российским представителям о том, что Вашингтон не имеет отношения к мятежу. При этом глава МИДа отметил, что специальные службы России уже разбираются, были ли задействованы разведывательные службы Запада.

В этот же день президент России Владимир Путин поблагодарил сотрудников ЧВК «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение — не пошли на братоубийственное кровопролитие. Путин предложил им продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, вернуться к родным и близким домой или же остаться в Белоруссии.

24 июня президент России Владимир Путин на фоне попытки мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.

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