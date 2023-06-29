В МИД РФ заявили о необратимости выхода России из ДОВСЕ

Российская сторона заявила о необратимости выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) на конференции по данному вопросу, проходящей в Вене. Об этом в четверг, 29 июня, сообщил МИД РФ на своем сайте.

Возглавлял российскую межведомственную делегацию на конференции заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, уточняется в сообщении.

В ходе конференции российская сторона заявила, что именно западные страны своими двойными стандартами, пренебрежением к международному праву и собственным обязательствам разрушили конструктивный диалог в области контроля над обычными вооружениями в Европе, сказано в заявлении МИДа.

«[Российской стороной] подчеркнут необратимый характер этого решения, облеченного в форму федерального закона», — уточняется на сайте министерства.

Антироссийская риторика США и «их сателлитов» лишний раз подтвердила правильность принятого Россией решения, сказано в сообщении.

Ранее, 9 июня, НАТО осудило решение РФ о выходе из ДОВСЕ и призвало Россию вернуться к его соблюдению. В своем заявлении альянс обвинил Россию в том, что она якобы не выполняла свои обязательства по ДОВСЕ с 2007 года, а ее решение о денонсации договора, по мнению организации, подрывает всю систему евроатлантической безопасности.

При этом Москва неоднократно подчеркивала, что ДОВСЕ уже несколько десятилетий не отражает существующих реалий в сфере европейской безопасности. В частности, после роспуска Варшавского договора Россия призывала обновить параметры договора, однако США и другие члены НАТО под надуманными предлогами не стали утверждать изменения и соответствующее соглашение об адаптации договора от 1999 года.

29 мая президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ. Согласно пояснительной записке к законопроекту, США и их союзники намеренно идут на конфронтацию с Россией, что чревато катастрофическими последствиями.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в Париже в 1990 году. Обновленная версия ДОВСЕ была ратифицирована на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Ее подписали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Москва приостановила участие в договоре до тех пор, пока страны — члены НАТО не начнут добросовестно его выполнять.