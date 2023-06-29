Аэропорт Хельсинки снял строгий запрет на провоз жидкостей в ручной клади

Аэропорт Хельсинки снял строгие ограничения по провозу жидкостей в ручной клади. Такую информацию 26 июня опубликовали на официальном сайте бывшей финляндской администрации гражданской авиации, которая управляет 25 аэропортами (Finavia).

«В аэропорту [Хельсинки] установлено более современное оборудование контроля безопасности. Благодаря этому теперь мы можем разрешить перевозку емкостей с жидкостями объемом более 100 мл, таких как литровые бутылки с водой и другие емкости большего размера, в ручной клади», — приводятся слова менеджера по безопасности Finavia Ари Кумары.

Изменения вступили в силу 28 июня.

На первом этапе летом 2022 года Finavia открыла новый контроль безопасности в аэропорту Хельсинки.

«В его восьми современных линиях контроля безопасности используется новая технология, основанная на компьютерной томографии. Благодаря новым сканерам жидкости и электронику больше не нужно извлекать из ручной клади», — говорится в публикации.

Отмечено, что в рамках второго этапа реформы в июне 2023 года в аэропорту Хельсинки открыли еще две линии. Так, к тому моменту начали работать все 10 линий контроля безопасности.

«Finavia может увеличить количество жидкости, которую можно перевозить в ручной клади, до 2 л на пассажира», — отметили в компании.

В апреле авиаэксперт Роман Гусаров в беседе с «Известиями» рассказал, что, согласно федеральным авиационным правилам, авиакомпании должны принимать не менее 5 кг ручной клади, а также личные вещи, которые могут быть при пассажире, например дамская сумочка, портфель, букет цветов или инвалидная коляска. Эти вещи можно взять дополнительно к ручной клади и разместить под сиденьем в салоне самолета. В ручную кладь допустимо взять прозрачные флакон или бутылочку с жидкостью, объем не должен превышать 100 мг. Флакон должен быть в специальном пакетике, который закрывается.