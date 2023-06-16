Что взять с собой в аэропорт: инструкция для новичков

Первый полет на самолете — это всегда волнительное событие, требующее внимательности и дисциплины. Важно заранее собрать всё, что может пригодиться в путешествии. О том, за сколько приезжать в аэропорт и что нужно взять с собой, читайте в материале «Известий».

За сколько приезжать в аэропорт

Отправляясь в аэропорт, лучше заложить побольше времени, чтобы успеть на самолет и без спешки разобраться с возможными трудностями. Регистрация на рейс обычно начинается за 2–3 часа до вылета и заканчивается за 40–60 минут. Посадка прекращается за 15–20 минут до взлета. Приезжать в аэропорт следует хотя бы за полчаса до старта регистрации.

Стоит учитывать и время в дороге. Тем, кто поедет в аэропорт на автобусе или такси, нужно больше времени, чтобы не опоздать из-за пробок. Если до воздушной гавани ходит электричка или аэроэкспресс, лучше воспользоваться ими — так быстрее и вероятность задержки в пути минимальная.

До прибытия в аэропорт будет полезно уточнить терминал вылета и маршрут до него. Номер терминала указан в билете, его также можно посмотреть на сайте аэропорта или узнать на горячей линии авиакомпании. В крупных воздушных гаванях терминалы иногда находятся на больших расстояниях друг от друга и быстро добраться до них не получится.

Что взять с собой в аэропорт: документы

Перед поездкой нужно тщательно проверить необходимые документы. Желательно за день до вылета собрать их в одну папку и убрать в сумку, которая всегда будет под рукой, а перед выходом из дома еще раз проверить ее содержимое.

В путешествии по России и за границу необходим паспорт. Для внутренних рейсов подойдет документ гражданина РФ. При перелете в другую страну нужны загранпаспорт и в некоторых случаях виза. Однако российский паспорт можно взять с собой на всякий случай, он поможет, если с документами за рубежом что-то случится. Есть также ряд стран, в которые можно въехать по российским документам, — это Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Абхазия и Армения.

Путешествуя с несовершеннолетними детьми, нужно взять свидетельство о рождении ребенка. Оно пригодится, даже если ребенок уже получил собственный паспорт. На границе этот документ подтвердит родство, если у сотрудников таможни возникнут сомнения.

Детям до 14 лет, которые летят в сопровождении тренера, няни, бабушки, тети и других взрослых, не являющихся родителями, требуется согласие матери или отца на вылет.

Чтобы зарегистрироваться на рейс, нужны билеты и паспорт. Иногда одного паспорта достаточно, так как все данные уже внесены в базу авиакомпании, но лучше иметь билеты с собой в бумажном или электронном виде.

В некоторых случаях при регистрации требуют предъявить банковскую карту, которой оплачивались билеты. Если оплата прошла с чужой карты, следует уточнить порядок действий на горячей линии авиакомпании. Скорее всего, пассажира попросят о дополнительном подтверждении от владельца карты в виде расписки или устного согласия по телефону.

Банковская карта может понадобиться и для въезда в некоторые страны в качестве доказательства, что у путешественника достаточно средств. Вместо нее также можно предъявить выписку с банковского счета.

После регистрации пассажиру выдаются посадочный талон и багажная квитанция. Первый нужен во время паспортного и таможенного контроля, а также для входа в дьюти-фри и при посадке на самолет. Вторая потребуется при получении багажа.

Документы на провоз животных в самолете

Полет на самолете с домашним животным — серьезное испытание как для хозяина, так и для питомца. Перед поездкой необходимо тщательно изучить правила авиакомпании по провозу животных.

Большинство авиаперевозчиков разрешают лететь только кошкам, собакам и птицам. При этом они должны находиться в контейнере со свободным доступом воздуха или в специальной клетке. Животному нужно достаточно места, чтобы встать и обернуться вокруг своей оси.

Для перелета с животным внутри России потребуется паспорт питомца и ветеринарное свидетельство по форме № 1. В нем указывается имя владельца, маршрут поездки и информация о прививках животного. Документ действителен в течение пяти дней с момента выдачи.

Для поездки за границу необходим паспорт животного международного образца и сопроводительный документ с отметкой о его здоровье. В зависимости от места назначения сопроводительный документ будет разным:

ветеринарное свидетельство формы № 1 для стран СНГ;

сертификат Таможенного союза формы № 1 для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС);

ветеринарный сертификат Евросоюза;

ветеринарный сертификат формы 5а для полета в другие государства.

Вероятнее всего, питомец полетит в багажном отсеке самолета. Служебные собаки и собаки-проводники могут путешествовать в салоне, но для этого нужно предоставить документы, подтверждающие статус сотрудника кинологической службы или инвалида по зрению, а также свидетельство о специальном обучении собаки.

Что можно провозить в ручной клади

При сборе ручной клади следует ознакомиться с правилами авиакомпании и законами страны назначения, если планируется путешествие за границу. Тем не менее есть ряд общих требований.

Жидкости, аэрозоли и гели можно перевозить в ручной клади, но только в емкостях до 100 мл. При этом они должны быть упакованы в прозрачный закрывающийся пакет размером 20х20 см. В российских аэропортах на наличие пакета чаще всего не обращают внимания, однако в иностранных государствах за этим строго следят. На досмотре его нужно предъявить отдельно от остальной ручной клади.

Ограничения в 100 мл не распространяются на алкоголь и парфюм из дьюти-фри, но вскрывать заводскую упаковку нельзя до выхода из аэропорта назначения.

Жизненно необходимые лекарства также разрешается провозить в любых емкостях, но только в оригинальных упаковках и со справкой от врача. На психотропные, наркотические и сильнодействующие препараты дополнительно понадобится рецепт.

В ручной клади запрещается провозить любые острые предметы: ножи, иглы, кусачки, пилочки для ногтей, штопор и т.д. Исключения составляют глюкометры и шприцы для приема жизненно необходимых лекарств. Иногда допускается провоз ножниц с лезвием не длиннее 6 см и вязальных спиц, особенно деревянных и пластиковых.

Фотоаппарат, ноутбук, планшет, смартфон, видеокамеру, а также алкалиновые батарейки можно спокойно брать с собой на борт самолета. Штатив или палку для селфи, скорее всего, придется сдать в багаж, но иногда разрешается провоз в салоне. В ручную кладь можно также положить фен, утюжок для волос, плойку и электробритву. Электронную сигарету допускается везти только в ручной клади, сдать ее в багаж нельзя.

Перед полетом нужно ознакомиться с требованиями авиакомпании к ручной клади — у нее есть ограничения по габаритам и весу. Некоторые авиаперевозчики устанавливают рядом со стойками регистрации специальные ящики, с помощью которых можно проверить свою ручную кладь. Если всё влезло, можно смело брать на борт.

Что можно взять с собой в самолет из еды

На еду и напитки распространяются те же требования, что на жидкости и гели. Напитки, а также мягкая еда, например желе, плавленый сыр, йогурты и пюре, допускаются к перевозке только в упаковках до 100 мл. Исключение — детское питание. Его можно брать с собой в любой емкости, в объеме, необходимом ребенку в поездке.

Яблоки, орехи, печенье, чипсы, овощи и другую твердую еду разрешено брать с собой в любом количестве в пределах габаритов и веса ручной клади.

Что можно провозить в багаже

В багаже можно везти почти всё, что нельзя положить в ручную кладь. Жидкости в емкостях более 100 мл, включая алкоголь, отправляются в чемодан. Совершеннолетний пассажир может без ограничений по объему перевозить алкоголь крепостью до 24%, более крепкий — до 5 л. Ввезти в Россию из-за границы бесплатно можно 3 л алкоголя. На еще 2 л придется составить декларацию и заплатить за них пошлину по €10 за каждый.

В багаже допускается провоз острых предметов, включая мечи, кинжалы, топоры, сабли и т.д. Если это сувенирные изделия, на них не потребуется никаких документов. Для кухонных ножей, тесаков, топоров и других инструментов нужна справка о том, что они не являются оружием. Правила перевозки оружия следует уточнять у перевозчика.

Кроме того, в багаж запрещено класть легковоспламеняющиеся предметы: газовые баллоны и зажигалки, фейерверки, бенгальские огни, спички, порох, боевые патроны, ртуть, антифриз, тормозную жидкость и другие. Полный список можно посмотреть на сайте авиакомпании.