Авиаэксперт напомнил правила провоза ручной клади в самолете

Авиаэксперт Роман Гусаров в беседе с «Известиями» напомнил о правилах провоза ручной клади в самолете.

По его словам, согласно федеральным авиационным правилам, авиакомпании должны принимать не менее 5 кг ручной клади, а также личные вещи, которые могут быть при пассажире, например дамская сумочка, портфель, букет цветов или инвалидная коляска. Эти вещи можно взять дополнительно к ручной клади. Их можно разместить под сиденьем в салоне самолета.

«Габариты ручной клади определяет каждая авиакомпания самостоятельно в зависимости от воздушных судов, которые они используют. В каких-то самолетах есть большие багажные полки, а в некоторых маленьких региональных самолетах маленькие полочки. Задача — чтобы ручная кладь поместилась на багажную полку. Габариты ручной клади позволяют взять с собой небольшой чемодан», — объяснил Гусаров.

В ручную кладь допустимо взять прозрачные флакон или бутылочку с жидкостью, объем не должен превышать 100 мг. Флакон должен быть в специальном пакетике, который закрывается.



Любые лекарства, которые нужны пассажиру, допустимо провозить в ручной клади, отметил авиаэксперт.



Категорически запрещено брать в салон самолета колюще-режущие, воспламеняющиеся предметы, например зажигалки.

При этом электронные сигареты, так же как и другие электронные устройства, могут быть в ручной клади, заключил он.

По правилам Росавиации, которые были установлены еще в июле прошлого года, слишком большие сумки ручной клади нужно либо сдать в багаж, либо взять на борт на усмотрение авиакомпании. Если ручную кладь отправляют в багаж, ее необходимо дополнительно проверить в специальной системе, на что уходит от 20 минут до часа.