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Кравцов сообщил о поэтапном введении нового предмета в школы РФ

Кравцов: введение «Основ безопасности и защиты Родины» в школы РФ будет поэтапным
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Введение в российские школы нового предмета «Основы безопасности и защита Родины» будет постепенным, нагрузка на учеников не увеличится. Об этом заявил 29 июня глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Важно, что нагрузка на школьников не увеличится. Останется прежним количество часов. И конечно, все это будет внедряться поэтапно», — сказал он журналистам.

Кварцов подчеркнул, что в программу изучения нового предмета войдут и те знания и навыки, которые изучают школьники в рамках «Основ безопасности и жизнедеятельности» (ОБЖ). Он отметил, что на уроках «Основ безопасности и защита Родины» ученикам будут преподавать понятия воинской обязанности и военной службы.

«Новый учебник истории поможет школьникам осмысленно ознакомиться с темой СВО»
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Ранее в этот день стало известно, что с 1 сентября 2024 года в российских школах появится предмет «Основы безопасности и защита Родины». Отмечается, что сейчас формируется рабочая группа, которая будет заниматься созданием новой учебной федеральной программы.

До этого, 21 июня, Кравцов также заявил, что Минпросвещения обсуждает переименование предмета ОБЖ. Он подчеркнул, что содержание уроков важно развивать.

По его словам, в программе ОБЖ есть начальная военная подготовка, но в «Основах безопасности и защита Родины» она будет шире. Кравцов подчеркнул, что военнослужащие, которые приминали участие в спецоперации, как никто другой, могут прийти и рассказать правду.

В 2024 году будет готов новый учебник истории с разделом про специальную военную операцию. Он предназначен для учащихся 5–9-х классов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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