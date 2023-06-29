Реклама
Прямой эфир
Общество
Бивни мамонта нашли в ходе благоустройства территории у Зарайского кремля
Происшествия
Житель ЛНР задержан по факту передачи военных сведений украинским спецслужбам
Общество
Губернатор Ростовской области сообщил о нормализации ситуации в регионе
Политика
Песков указал на сотрудничество РФ и Белоруссии на уровне Союзного государства
Общество
Следствие попросило продлить арест обвиняемому в покушении на Прилепина
Мир
В Джидде усилена безопасность у генконсульства РФ после стрельбы у консульства США
Мир
Более 550 фур скопилось на выезде из Белоруссии в ЕС
Авто
Ханс-Петер Мозер назначен генеральным директором завода «Москвич»
Происшествия
В Нижнем Новгороде начался пожар на территории химического завода
Общество
Путин поздравил работников судостроительной отрасли с праздником
Происшествия
В Карачаево-Черкесии ликвидировано преступное сообщество расхитителей бюджета
Общество
В Госдуме обсудили запрет на продажу пива и сидра в общепите для ИП
Недвижимость
Спрос на новостройки в Москве вырос на 12%
Сюжет:

В школах РФ появится новый предмет с 1 сентября 2024 года

Минпросвещения: предмет «Основа безопасности и защита Родины» появится с 2024 года
0
Фото: ТАСС/Николай Михальченко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 1 сентября 2024 года в российских школах в образовательную программу войдет новый предмет «Основа безопасности и защита Родины». Об этом в четверг, 29 июня, сообщила заместитель директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ Анна Тимофеева.

«На сегодняшний момент формируется рабочая группа, которая будет заниматься формированием новой учебной федеральной программы, куда войдут и представители Министерства обороны, и представители МЧС, поскольку мы понимаем всю важность и сложность этой работы», — сказала она в ходе выступления на круглом столе в Госдуме.

По словам Тимофеевой, параллельно будет вестись работа над учебниками, передает «Газета.Ru».

«Новый учебник истории поможет школьникам осмысленно ознакомиться с темой СВО»
Министр просвещения Сергей Кравцов — о приоритетах системы среднего образования, промежуточных итогах ЕГЭ и возвращении серебряной медали

Ранее, 21 июня, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство обсуждает переименование предмета ОБЖ. Он подчеркнул, что содержание уроков важно развивать.

По его словам, в программе ОБЖ есть начальная военная подготовка, но в «Основе безопасности и защите Родины» она будет шире. Кравцов подчеркнул, что военнослужащие, которые приминали участие в спецоперации, как никто другой могут прийти и рассказать правду.

В 2024 году будет готов новый учебник истории с разделом про специальную военную операцию. Он предназначен для учащихся 5–9-х классов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023