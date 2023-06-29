В школах РФ появится новый предмет с 1 сентября 2024 года

С 1 сентября 2024 года в российских школах в образовательную программу войдет новый предмет «Основа безопасности и защита Родины». Об этом в четверг, 29 июня, сообщила заместитель директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ Анна Тимофеева.

«На сегодняшний момент формируется рабочая группа, которая будет заниматься формированием новой учебной федеральной программы, куда войдут и представители Министерства обороны, и представители МЧС, поскольку мы понимаем всю важность и сложность этой работы», — сказала она в ходе выступления на круглом столе в Госдуме.

По словам Тимофеевой, параллельно будет вестись работа над учебниками, передает «Газета.Ru».

Ранее, 21 июня, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство обсуждает переименование предмета ОБЖ. Он подчеркнул, что содержание уроков важно развивать.

По его словам, в программе ОБЖ есть начальная военная подготовка, но в «Основе безопасности и защите Родины» она будет шире. Кравцов подчеркнул, что военнослужащие, которые приминали участие в спецоперации, как никто другой могут прийти и рассказать правду.

В 2024 году будет готов новый учебник истории с разделом про специальную военную операцию. Он предназначен для учащихся 5–9-х классов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.