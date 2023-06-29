В Тамбове создадут военно-транспортный авиакластер

Военно-транспортный авиакластер появится в Тамбове до конца года. Воздушная гавань станет крупной авиационной базой, передает телеканал «Известия». В задачи воинской части войдут перевозка личного состава, десантирование боевой техники, обеспечение нужд войск. Известно, что на авиакластере будут обучать молодых летчиков. В планах у Минобороны — освоение модернизированной техники. О том, какими самолетами оснастят воинскую часть, не сообщается.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.