Собранный в Индии гибрид Suzuki Grand Vitara появился у российских дилеров

Произведенный в Индии гибридный кроссовер Suzuki Grand Vitara появился в автосалонах российских дилеров, сообщает 29 июня Autonews.ru. Цена на кроссовер начинается от 4,2 млн рублей.

Grand Vitara также известен на домашнем рынке в Индии как Toyota Urban Cruiser Hyryder. Гибридный автомобиль оснащен 13-сильным электромотором, полуторалитровым «атмосферником», который выдает 103 л. с. в паре с шестиступенчатой автоматической трансмиссией с приводом на все колеса.

Габариты кроссовера: 4345 мм ― длина, 1795 мм ― ширина, 1645 мм ― высота, размер колесной базы составляет 2600 мм.

Новинка российского рынка Grand Vitara оборудована такими опциями, как климат-контроль, датчики дождя и света, подогрев передних сидений, центральный замок, электростеклоподъемники, ABS, ESP и круиз-контроль. Салон автомобиля отделан кожей.

В салонах российских дилеров 28 июня появились электрокроссоверы Ford Territory, предназначенные для китайского рынка. Цена на автомобили начинается от 3,5 млн рублей. Электрический кроссовер Ford поставляется с электромотором мощностью 163 л.с. (280 Нм). Максимальная скорость автомобиля ― 150 км/ч, а «сотню» Territory набирает за 9,5 с. Запас хода Ford Territory на одной зарядке ― 435 км.