Подозреваемую в хищении зампреда правительства КЧР поместили по домашний арест

Подозревая в хищении 100 млн рублей заместитель председателя правительства Карачаево-Черкесии Ирина Гербекова находится под домашним арестом. Об этом 29 июня сообщило МВД по Карачаево-Черкесской Республике.

«В отношении руководителя преступного сообщества суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста», — рассказало ведомство «РИА Новости».

Гербекова и еще шесть человек были задержаны ранее в этот день по делу о хищении средств, выделенных на развитие здравоохранения. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 210 УК РФ.

В МВД России рассказали, что ущерб оценивается более чем в 100 млн рублей. Похищенные средства из федерального бюджета были выделены на приобретение лекарственных препаратов, медицинского оборудования, а также на выплату заработной платы медработникам.

Согласно основной версии, будучи главврачом клинической больницы, Гербекова организовала преступное сообщество, в которое входили несколько сотрудников медицинского учреждения с целью хищения денег.