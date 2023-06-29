Зампредседателя правительства КЧР задержана по делу о хищении средств

Зампред правительства Карачаево-Черкесии Ирина Гербекова и еще шесть человек задержаны по делу о хищении средств, выделенных на развитие здравоохранения.

На кадрах показано, как сотрудники ФСБ и МВД России провели обыски по местам проживания преступной группировки, в ходе чего у них были изъяты крупные суммы. Кроме того, обыски проходили непосредственно в кабинете у Гребковой.

«В рамках возбужденного по ч 3 ст. 210 УК РФ уголовного дела было установлено что в составе преступного сообщества находились сотрудники и руководители республиканской клинической больницы, а также индивидуальные предприниматели», — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщили в ведомстве, ущерб оценивается более чем в 100 млн рублей. Похищенные средства из федерального бюджета были выделены на приобретение лекарственных препаратов, медицинского оборудования, а также выплату заработной платы медработникам.

Ранее, 28 июня, стало известно, что в отношении Гербековой было возбуждено уголовное дело.

Согласно основной версии, будучи главврачом клинической больницы она организовала преступное сообщество, в которое входили несколько сотрудников медицинского учреждения, с целью хищения денег.

