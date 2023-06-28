Зампредседателя правительства КЧР стала фигурантом дела о хищении

В отношении заместителя председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики по социальным вопросам Ирины Гербековой было возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 28 июня, рассказал источник «Известий».

«Следователи полагают, что она причастна к хищению крупной суммы денег в одной из больниц города», — указал информатор.

По их данным, во время предыдущей работы главврачом клинической больницы Гербекова организовала преступное сообщество, в которое входили несколько сотрудников медицинского учреждения, и занималась хищением денег.

Собеседник уточнил, что в состав ОПГ входили работники организаций Бабичев, Туркменов, Арутюнян, Ильичева, Черкесова, а также индивидуальные предприниматели Лиманская и Бабичева.

Так, в отношении Гербековой и участников преступного сообщества возбуждены уголовные дела о мошенничестве и создании ОПГ (ч. 3 ст. 210 УК РФ).

Ранее, 14 июня, стало известно, что суд в Москве продлил арест экс-замминистру культуры Ольге Яриловой на три месяца. Ее обвиняют в хищении по программе «Пушкинских карт». Яриловой грозит до десяти лет колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.