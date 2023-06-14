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Суд в Москве продлил арест экс-замминистру Яриловой на три месяца

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Суд в Москве продлил арест экс-замминистру культуры Ольге Яриловой на три месяца. Об этом 14 июня «Известиям» сообщили в пресс-службе Басманного суда.

«Арест экс-замминистру Яриловой продлен на три месяца», — говорится в сообщении.

Под арестом Ярилова останется до 16 сентября.

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«Известия» 29 мая сообщали со ссылкой на материалы уголовного дела, что Ярилова признала вину в злоупотреблениями полномочиями и сотрудничает со следствием. При этом ее адвокат попросил заменить ей меру пресечения на домашний арест, но суд отказал ему.

Экс-замминистра была арестована 20 апреля по делу о злоупотреблении полномочиями. Ей грозит до 10 лет колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В тот же день Минкультуры РФ сообщило, что будет оказывать поддержку и содействие органам, ведущим следствие по этому делу.

Ярилову обвиняют в хищении по программе «Пушкинских карт». Ее задержали 19 апреля, в тот же день были организованы первые допросы.

Ольга Ярилова работала в Министерстве культуры с 2005 года. Заместителем главы ведомства она стала в 2018 году. В сентябре 2022 года покинула пост по собственному желанию.

Новость дополняется.

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