Трое детей из туристической группы потерялись в Кемеровской области

Трое детей из туристической группы потерялись на пике Поднебесный в Кемеровской области. Об этом в четверг, 29 июня, сообщили в правоохранительных органах.

Дети ушли вперед от группы. Однако в лагере, точке назначения, они не появились.

«[Пропавшие] 13-летний Алексей Евсеев, 14-летний Вячеслав Корягин и 15-летний Данил Вагин в составе туристической группы спускались с пика Поднебесный», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Полиция Кузбасса».

В поисках задействованы сотрудники полиции и других экстренных служб. Четыре группы спасателей прочесывают тропу до Соболиного приюта, территорию от реки Малый Казыр до приюта Высокогорный, склоны Поднебесного, а также поселок Амзас, переправы и дорогу к одноименной реке.

Ранее, 26 июня, в Чкаловском районе Екатеринбурга пропал шестилетний Далер. Поиски мальчика продолжались на протяжении трех дней, после чего его тело было найдено в сумке на территории гаражного комплекса того же района. Кадры гаража, в котором нашли ребенка, появились в распоряжении «Известий».

При этом, по данным следствия, смерть Далера наступила несколько месяцев назад, хотя его опекун сообщила о пропаже утром 26 июня. 28-го числа женщина была задержана.

По словам одного из ее бывших воспитанников, она истязала Далера — кусала его и внушала, будто это делал его воображаемый друг.