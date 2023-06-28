Реклама
Прямой эфир
Мир
Полиция Косово остановила сына президента Сербии за футболку «Не сдаваться»
Мир
В Госдепе назвали сожжение религиозных текстов неуважительным
Общество
Штраф за плевки в общественных местах ввели в Ярославской области
Туризм
Безвизовые турпоездки между Россией и Ираном могут начаться с июля
Общество
Пожар на складе с резиной в Ростовской области локализован на площади 400 кв. м
Мир
Лавров провел встречу с послами входящих в G20 стран «мирового большинства»
Туризм
Путин заявил о хороших темпах развития туризма в России
Общество
В России прорабатывают вопрос создания аэропорта в Карачаево-Черкесии
Мир
Макрон пожелал видеть Швецию в качестве полноправного члена НАТО
Мир
Появились первые кадры с обломками батискафа «Титан»
Туризм
Путин призвал запустить электронные визы для иностранцев как можно скорее
Мир
Путин заявил об убытках Запада от отсутствия туристов из РФ
Мир
Патрушев провел телефонный разговор с коллегой из Индии
Сюжет:

Кириенко посетил 114-ю бригаду на авдеевском направлении

0
Фото: Telegram/pushilindenis
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил 114-ю бригаду ВС РФ на авдеевском направлении и узнал о состоянии дел в данной зоне. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 28 июня.

«Командир Илья Малой рассказал, как обстоят дела: обстановка внушает оптимизм. Также посмотрели технические разработки подразделения: есть интересные решения, всё идет в дело, помогает бить противника. Все на это нацелены, боевой дух на высоте!» — написал он в Telegram-канале.

Игры «Пятнашки»: на авдеевском направлении у ВФУ не хватает резервов
Украинские формирования будут наступать еще две-три недели, считают эксперты

Ранее, 26 июня, Денис Пушилин рассказал, что российские силы существенно улучшили позиции на краснолиманском и авдеевском направлениях. По его словам, ВСУ проводят перегруппировку на угледарском направлении после ощутимых потерь в живой силе и технике.

24 июня офицер 1-го армейского корпуса 1-й славянской бригады ВС России с позывным Белый рассказал, что российский танк группировки войск «Юг» поразил цели ВСУ на авдеевском направлении. По его словам, танк уничтожил пункт наблюдения противника вместе с находившимися там военнослужащими ВСУ.

20 июня офицер группировки «Юг» с позывным Хохол поделился, что российские военнослужащие на авдеевском направлении разбили бронетехнику стран НАТО, которую используют ВСУ. Он уточнил, что часть боевых машин противника попала под огонь ВС РФ, а часть подорвалась на минных заграждениях.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023