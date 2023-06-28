Кириенко посетил 114-ю бригаду на авдеевском направлении

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил 114-ю бригаду ВС РФ на авдеевском направлении и узнал о состоянии дел в данной зоне. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 28 июня.

«Командир Илья Малой рассказал, как обстоят дела: обстановка внушает оптимизм. Также посмотрели технические разработки подразделения: есть интересные решения, всё идет в дело, помогает бить противника. Все на это нацелены, боевой дух на высоте!» — написал он в Telegram-канале.

Ранее, 26 июня, Денис Пушилин рассказал, что российские силы существенно улучшили позиции на краснолиманском и авдеевском направлениях. По его словам, ВСУ проводят перегруппировку на угледарском направлении после ощутимых потерь в живой силе и технике.

24 июня офицер 1-го армейского корпуса 1-й славянской бригады ВС России с позывным Белый рассказал, что российский танк группировки войск «Юг» поразил цели ВСУ на авдеевском направлении. По его словам, танк уничтожил пункт наблюдения противника вместе с находившимися там военнослужащими ВСУ.

20 июня офицер группировки «Юг» с позывным Хохол поделился, что российские военнослужащие на авдеевском направлении разбили бронетехнику стран НАТО, которую используют ВСУ. Он уточнил, что часть боевых машин противника попала под огонь ВС РФ, а часть подорвалась на минных заграждениях.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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