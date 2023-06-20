Российские военнослужащие на авдеевском направлении разбили бронетехнику стран НАТО, которую используют Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 20 июня, рассказал «РИА Новости» офицер группировки «Юг» с позывным «Хохол».

Он уточнил, что часть боевых машин противника попала под огонь ВС РФ, а часть подорвалась на минных заграждениях.

Отмечается, что разведгруппа осмотрела несколько бронетранспортеров и американскую БМП М2 Bradley.

«Все эти бронированные иномарки были уничтожены нами с начала этого лета, во время отражения так называемого украинского контрнаступа», — добавил собеседник агентства.

Ранее в этот день в российском Минобороны показали боевую работу штурмовиков Су-25 «Грач», которые наносят урон технике и живой силе ВСУ в рамках спецоперации. В ходе очередного вылета бойцы нанесли ракетные авиационные удары по вражеским подразделениям. Были уничтожены замаскированные укрепленные, полевые позиции и вооружение националистов.

Накануне официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские бойцы нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения вооружения иностранного производства, которое использует Украина. Все объекты были поражены.

Кроме того, по данным ведомства, на запорожском направлении с помощью дрона-камикадзе был уничтожен танк ВСУ западного образца. В этот же день Минобороны показало, как вертолет Ка-52 ликвидирует украинскую бронетехнику на южнодонецком направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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