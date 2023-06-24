Реклама
Прямой эфир
Общество
В Ростове-на-Дону отменили все массовые мероприятия
Общество
Власти Ростова-на-Дону сообщили об изменении схемы движения транспорта
Мир
Власти США уличили в оправдании ситуации в стране теорией заговора из РФ
Общество
Стало известно о тяжелом состоянии двух пострадавших при пожаре в Кемерово
Общество
Губернатор Воронежской области сообщил о совещаниях с силовыми структурами
Общество
Губернатор Московской области сообщил об усилении мер безопасности
Мир
ВСУ признали сложность оттеснения армии РФ в ходе контрнаступления
Армия
Танк ВС РФ уничтожил пункт наблюдения ВСУ на авдеевском направлении
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Одессе
Мир
WP узнала о примерных расходах США на поиски батискафа «Титан»
Мир
Зафиксирован первый случай заражения и смерти человека от вируса Оз
Мир
Глава МИД Британии опроверг информацию о планах покинуть парламент
Мир
Шесть человек погибли и двое пострадали в ДТП на востоке Китая
Сюжет:

Танк ВС РФ уничтожил пункт наблюдения ВСУ на авдеевском направлении

Российский танк уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на авдеевском направлении
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский танк группировки войск «Юг» поразил цели Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Об этом в субботу, 24 июня, заявил «РИА Новости» офицер 1-го армейского корпуса 1-й славянской бригады ВС России с позывным Белый.

По его словам, танк уничтожил пункт наблюдения противника вместе с находившимися там военнослужащими ВСУ.

«Средства объективного контроля зафиксировали успешную работу нашего танка. Благодаря четким слаженным действиям, танковый экипаж с ювелирной точностью поразил позицию противника на авдеевском направлении», — рассказал Белый.

Офицер добавил, что удар «пришелся практически точно по боевику киевского режима».

Игры «Пятнашки»: на авдеевском направлении у ВФУ не хватает резервов
Украинские формирования будут наступать еще две-три недели, считают эксперты

Ранее в этот день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на запорожском направлении иностранные наемники не принимают участие в попытках прорыва российской обороны, а вместо них «бросают на убой» украинцев.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на купянском направлении в течение суток было уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

В тот же день корреспондент «Известий» Денис Кулага показал работу ВС РФ по позициям ВСУ на купянском направлении. По его словам, техника направилась в сторону Купянска Харьковской области, куда были переброшены резервные выходы со стороны украинских сил.

Тогда же председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что на запорожском фронте украинские боевики, несмотря на все попытки пробить оборону, не смогли продвинуться дальше серой зоны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023