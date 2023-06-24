Российский танк группировки войск «Юг» поразил цели Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Об этом в субботу, 24 июня, заявил «РИА Новости» офицер 1-го армейского корпуса 1-й славянской бригады ВС России с позывным Белый.

По его словам, танк уничтожил пункт наблюдения противника вместе с находившимися там военнослужащими ВСУ.

«Средства объективного контроля зафиксировали успешную работу нашего танка. Благодаря четким слаженным действиям, танковый экипаж с ювелирной точностью поразил позицию противника на авдеевском направлении», — рассказал Белый.



Офицер добавил, что удар «пришелся практически точно по боевику киевского режима».

Ранее в этот день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на запорожском направлении иностранные наемники не принимают участие в попытках прорыва российской обороны, а вместо них «бросают на убой» украинцев.



Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на купянском направлении в течение суток было уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.



В тот же день корреспондент «Известий» Денис Кулага показал работу ВС РФ по позициям ВСУ на купянском направлении. По его словам, техника направилась в сторону Купянска Харьковской области, куда были переброшены резервные выходы со стороны украинских сил.

Тогда же председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что на запорожском фронте украинские боевики, несмотря на все попытки пробить оборону, не смогли продвинуться дальше серой зоны.



Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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