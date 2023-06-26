Пушилин рассказал об улучшении позиций российских сил на нескольких направлениях

Российские силы существенно улучшили позиции на краснолиманском и авдеевском направлениях. Об этом в понедельник, 26 июня, заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Север республики, краснолиманское направление, за последние дни есть существенное улучшение наших позиций», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Пушилин уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят перегруппировку на угледарском направлении после ощутимых потерь в живой силе и технике. По его словам, интенсивность боестолкновений снизилась существенно, но обстрелы и использование артиллерии со стороны противника продолжаются, пишет «Газета.ру».

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские военнослужащие вскрыли выдвижение трех штурмовых групп ВСУ севернее Артемовска (украинское название — Бахмут) в ДНР и рассеяли их огнем из минометов.

Также Астафьев рассказал, что российские военные поразили скопление пехоты ВСУ из тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» в районе Артемовска.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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