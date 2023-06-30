Что изменится в жизни россиян с 1 июля

С начала месяца существенно расширится список документов, с которыми россияне смогут работать через «Госуслуги». Так, на портале можно будет получать налоговые уведомления, урегулировать случаи по ОСАГО и оформить арктический или дальневосточный гектар. Подробнее об этих и других нововведениях — в обзоре «Известий».

Увеличение пенсий

С 1 июля пенсии вырастут сразу у трех категорий граждан. Прежде всего это затронет пенсионеров, которым в июне исполнилось 80 лет. По закону каждый месяц им будут доплачивать 7,5 тыс. рублей.

Выплаты проиндексируют и пенсионерам, которые прекратили работать в предыдущие месяцы. После окончания трудовой деятельности им начислят всю индексацию выплат за то время, пока они работали. Также в июле пересчитают пенсии тем, кто предоставил в мае дополнительные документы для учета нового стажа.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

А пенсионеры, оставившие работу в июле, начнут получать повышенную выплату сразу — ранее на перерасчет уходило три месяца, а проиндексированная пенсия начислялась только на четвертый месяц.

Изменения ждут и проживающих на территории Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей военных пенсионеров и членов их семей, постоянно проживавших в новых регионах РФ на 30 сентября 2022 года. С июля денежные средства им будут начисляться по российским стандартам. Закон устанавливает переходный период до 1 января 2026 года.

Выплаты пенсионерам за границей

С начала июля изменится порядок выплаты страховой пенсии выезжающим или выехавшим на постоянное жительство за пределы РФ. Для этого у России должен быть заключен договор или соглашения о выплате пенсий с государством, куда переехал пенсионер. Если гражданин переезжает на территорию страны, с которой есть подобное соглашение, но при этом по законодательству данного государства ему не положена пенсия, выплаты продолжит делать Россия, пока тот не приобретет право на пенсию на новом месте жительства.

Фото: Global Look Press/Peter Giovannini

Чтобы получать пенсию за рубежом, пенсионеру нужно лично или с помощью законного представителя подать заявление в Соцфонд.

Повышение зарплаты в регионах

Повышение зарплаты с начала месяца ждет сотрудников бюджетных организаций и сферы образования. Так, в Московской области будут введены доплаты руководителям, мастерам и учителям 10 лучших колледжей, а еще педагогам школ искусств региона и медработникам. Размер прибавки варьируется от 5 тыс. до 53 тыс. рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Доплаты в размере 9 тыс. рублей получат врачи-пенсионеры Алтайского края, которые продолжают работать в медучреждении. Для фельдшеров и медсестер старшего возраста прибавка к зарплате составит 6 тыс. рублей.

Кроме того, с 1 июля Сбербанк повысит зарплаты сотрудников на 10% от текущей заработной платы.

Расчет пособия по безработице

С 4 июля начнут по-новому рассчитывать средний заработок, который учитывается при назначении пособия по безработице. Прежде всего нововведение затронет период, за который рассчитывается средний заработок, а также сведения о доходах, учитываемых при расчете.

Сейчас для расчета берут три месяца, предшествующих календарному кварталу перед месяцем подачи заявления на пособие по безработице. Если сотрудник в это время находился на больничном или не мог исполнять свои рабочие обязанности, его доход был существенно ниже, чем в другие периоды, и взносы за это время на ОПС не начислялись.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По новым правилам средний заработок будет исчисляться за три календарных месяца, предшествующих календарному месяцу перед месяцем увольнения гражданина , за исключением граждан, уволенных с военной службы по призыву. При этом если в каком-либо из месяцев отсутствовал доход или сотрудник уходил на больничный, то в качестве расчетного периода будет использоваться иной период, ближайший к месяцу увольнения, в пределах 12 календарных месяцев. Если три полностью отработанных месяца отсутствуют, то в пределах года для расчета могут использоваться два или один полностью отработанный месяц.

Помимо этого, документ устанавливает порядок для случаев, когда работники находились в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком, не имели дохода, были уволены с военной службы по призыву и т.д. Если сотрудник отработал менее одного месяца, то работодатель будет исчислять средний заработок исходя из фактически отработанного времени.

Акциз на сахаросодержащие напитки

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении акциза на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за 1 л. Соответствующий документ был опубликован 21 ноября на официальном портале правовой информации. Мера начинает действовать с 1 июля этого года.

Фото: Global Look Press/Markus Mainka

К сахаросодержащим отнесли безалкогольные напитки, произведенные с добавлением сахара или иных подслащивающих веществ, содержание которых превышает 5 г на 100 мл. При этом объемная доля этилового спирта в них не должна превышать 1,2%. Акциз не затронет пищевую продукцию, прошедшую госрегистрацию в соответствии с правом Евразийского экономического союза, а также соки и напитки на растительной основе из зерна злаковых, зернобобовых, масличных культур, орехов, кокоса и продуктов их переработки. Таким налогом не будут облагаться продукты брожения, в том числе квас с содержанием этилового спирта от 0,5 до 1,2%, нектары, сокосодержащие напитки, морсы, алкоголь крепостью более 0,5%, специализированная и обогащенная пищевая продукция, виноградное, пивное, плодовое, медовое и иное сусло.

Снижение ставки по кредитам

С 1 июля изменятся условия выплат в законе о потребительском кредите, ограничивающие размеры процентов по краткосрочным займам. Предельная процентная ставка по займам снизится с 1% в день до 0,8% в день, а предельный размер задолженности по процентам — до 1,3% от суммы займа. При этом максимальная плата по полной стоимости кредита также уменьшится с 365 до 292% годовых.

Если клиент оформит кредит на срок до одного года, то итоговая сумма выплат не должна превышать 130% от взятой ссуды . Раньше этот показатель составлял 150% годовых.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Нововведения касаются в первую очередь микрофинансовых организаций. Если человек взял в долг не более 10 тыс. на срок до 15 дней, то ежедневная ставка не должна превышать 1% в сутки, то есть максимальный размер прибыли кредитора не должен превышать 15%. До вступления в силу закона этот показатель составлял 30%.

Кроме того, ЦБ внес изменения в надбавки к коэффициентам риска в зависимости от размера первоначального взноса по ипотеке: если первоначальный взнос менее 20%, надбавки будут повышены с 1 июля 2023 года.

Льготные тарифы на авиабилеты

С 1 июля этого года до 1 июня 2024-го в тестовом режиме должен начать работать «Портал субсидированных перевозок», об этом ранее заявлял Минтранс.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Благодаря программе жители дальних регионов России и некоторые категории граждан смогут купить билеты на самолет в упрощенном порядке. Выяснить, какие перевозчики поддерживают программу субсидируемых тарифов, можно на сайте Росавиации. Для покупки билетов необходимо предъявить доказательство права на льготу.

Налоговые уведомления онлайн

С начала июля россияне смогут получать налоговые уведомления и требования об уплате задолженности по налогам на имущество и НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика или личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг. Право автоматически предоставят тем, кто зарегистрирован на «Госуслугах», иначе придется направлять в налоговую службу через электронный портал соответствующее уведомление.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

ОСАГО через «Госуслуги»

С 15 июля автовладельцам будет доступно электронное урегулирование ОСАГО по европротоколу через портал госуслуг. Раньше в электронном виде можно было оформить только извещение о ДТП. Теперь станет возможным оформить и заявление о возмещении ущерба.

Все необходимые данные по водителю и его транспортному средству, а также полный пакет документов формируется в личном кабинете, и дальнейшее взаимодействие со страховой компанией может проходить через него же.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Если предоставлены все предписанные законом документы, заявление будет считаться принятым. В ином случае автовладелец получит уведомление, какие документы требуется приложить. Срок, в который он может дослать эти документы, не ограничивается, но рассмотрение заявления начинается с того момента, когда страховщику предоставлены все документы.

Далее страховая компания согласует с заявителем время и место для проведения осмотра автомобиля и оповещает об этом через личный кабинет на «Госуслугах». Соглашение о размере страховой выплаты можно будет подписать и в электронном виде.

Удаление предприятий из реестра

С 1 июля вступают в силу поправки в ФЗ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Новая ст. 21.3 устанавливает особый порядок исключения юридического лица, отнесенного к субъектам малого и среднего предпринимательства, из единого государственного реестра юридических лиц. Таким образом, учредители предприятий малого и среднего бизнеса смогут прекратить деятельность своих организаций в упрощенном порядке.

Чтобы компанию удалили из ЕГРЮЛ, необходимо подать в регистрирующий орган соответствующее заявление. Это можно сделать и в электронном формате с квалифицированной электронной подписью всех владельцев организации.

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Воспользоваться нововведением смогут только те компании, в отношении которых одновременно соблюдается ряд условий: сведения об организации включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, компания не является плательщиком НДС или освобождена от его исчисления и уплаты, не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, иных обязательных платежей, не имеет в собственности недвижимое имущество и транспортные средства.

Эти условия должны выполняться на момент принятия решения о предстоящем исключении. Само решение принимается в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления, а запись об этом вносится регистрирующим органом в ЕГРЮЛ.

Оформление компенсаций на квартплату

Единый по всей стране порядок оформления компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг вводится с 1 июля. Постановлением правительства утверждена унифицированная форма заявления на предоставление компенсации и перечень необходимых документов. Большую часть из них госорганы будут запрашивать друг у друга самостоятельно, но некоторым заявителям придется предоставлять справки и заключения. Подтвержденное судом отсутствие задолженности за ЖКУ станет обязательным условием.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Подать заявление можно лично или через «Госуслуги», или в МФЦ, его обязаны рассмотреть в течение 10 рабочих дней. При этом единый стандарт не предусматривает установления единых условий, категорий получателей или размеров выплат по всей стране. Однако региональные власти и муниципалитеты, которые предоставляют аналогичные компенсации из своих бюджетов, могут вводить особенности предоставления услуги с учетом единого стандарта, а Москва может и вовсе отказаться от его применения.

Дальневосточный и арктический гектар онлайн